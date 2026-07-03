El bibliobús abre sus puertas antes de iniciar el nuevo curso

Una de las actividades más singulares dentro de la agenda semanal de la Biblioteca Pública de Zamora será la posibilidad de visitar el bibliobús escolar. Será el jueves día 9 y el viernes día 10, de 12.00 a 14.00 horas, así como el sábado, día 11 de julio, desde las 11.00 horas y hasta las 13.00 horas.

Y es que durante esta próxima semana se procederá al inventario, limpieza y ordenación de los fondos del bibliobús escolar para que esté a punto cuando comience el nuevo curso. “Por esa razón el vehículo estará estacionado en la puerta de la biblioteca y os invitamos a visitarlo a todos los que estéis interesados”, animan desde la biblioteca.

Acercar la lectura al mundo rural

Los bibliobuses son la herramienta más eficaz para acercar la lectura al mundo rural “y de esta manera dar respuesta al mandato constitucional de igualdad en el acceso a la cultura a la que todos tenemos derecho”, subrayan.

El bibliobús escolar visita los colegios de los pueblos fomentando la lectura entre el público infantil y adolescente y dando apoyo a la comunidad educativa en sus proyectos en torno a la cultura. “Funciona con un conductor bibliotecario que presta la colección que el vehículo traslada y dos animadores que realizan sesiones de fomento y animación a la lectura entre los escolares de los colegios visitados y prestan apoyo a los docentes en la selección bibliográfica y en la consulta de documentos para las tareas que tengan programadas”, explican sobre este programa, gestionado entre la Diputación Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León.

Presentaciones literarias

Junto a esta singular visita, la agenda de la Biblioteca Pública del Estado también incluye otras actividades, como la presentación de la novela “Trocitos de carbón incandescente”, de la benaventana Eva Carbayo Baz. Se trata de un libro sobre amor y cocina, “que celebra la importancia de escucharse a una misma. Una historia que recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la redención”, se describe. La cita será este sábado, día 4, a las 12.00 horas.

La otra cita literaria traerá a Manuel Doval con su libro “Habitar: fenomenología del espacio vivido”, que se presentará el jueves 9 a las 12.00 horas. El autor, doctor arquitecto urbanista, ha compatibilizado la actividad profesional con la docencia e investigación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en universidades de Brasil, Chile y Ecuador, con publicaciones en España y Latinoamérica, como “Epistemología de la Arquitectura y Arquitectura del Ser”.

Teatro infantil

Por otra parte, y para todos los públicos, el salón de actos de la biblioteca acoge la obra familiar “Bichejos”, de Babalúa Teatro, el viernes 10 de julio a las 12.00 horas, una propuesta para niños a partir de cinco años con la que arranca el nuevo ciclo de Biblioescena 2026.