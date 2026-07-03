45 empresas internacionales participaran en las misiones comerciales de Fromago

Alrededor de 45 empresas de más de una veintena de países participarán en el programa de misiones comerciales inversas que se promueven en el marco de la tercera edición de la Feria Internacional del Queso, Fromago Cheese Experience. La cifra supone un nuevo impulso para uno de los apartados profesionales más importantes del certamen pensado para poner en contacto a las queserías expositoras con importadores, distribuidores, prescriptores y compradores especializados de distintos mercados internacionales.

En los últimos días, el número de participaciones ha crecido "de forma notable", tal y como reflejan desde la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), organizadora de la cita. Incorporaciones que reflejan el interés que despierta la acción de promoción internacional para que compradores, distribuidores o importadores extranjeros conozcan de primera mano la oferta de las empresas zamoranas.

Impulso a la internacionalización de las industrias zamoranas que se ha materializado con un convenio rubricado entre Eilza y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora para profesionalizar al máximo Fromago y consolidarla en el panorama ferial.

Entre los países de procedencia de las empresas que participarán en las misiones inversas figuran Alemania, Bélgica, Croacia, Francia, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza en Europa; Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Uruguay y República Dominicana en América; Japón, Hong Kong, Singapur y Tailandia en Asia; Australia en Oceanía y Marruecos en África.

A los compradores especializados se suman también prescriptores de primer nivel, como la Guilde des Fromagers y prensa internacional del sector, lo que "refuerza la proyección de la feria y el interés creciente que despiertan los quesos zamoranos y de Castilla y León en mercados consolidados y emergentes", exponen desde Eilza.

Las reuniones entre expositores y compradores internacionales se celebrarán durante las mañanas del 17 y 18 de septiembre en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora, coincidiendo con las dos primeras jornadas de apertura de la Feria Internacional del Queso, que se prolongará hasta el domingo 20 de septiembre.

Dimensión profesional que es una de las más valoradas en las grandes ferias queseras internacionales y un factor diferenciador para afianzar Fromago no solo como una feria abierta al público, sino también como una herramienta de negocio para el sector.