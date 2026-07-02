"Los zamoranos ganan más dinero nominalmente, pero no más poder adquisitivo", analizan los economistas

"Zamora están resistiendo mejor que la media de otras regiones del resto de Europa, pero muchos hogares, que son el motor de la economía, están notando que la cesta de la compra cuesta más, que la vivienda es más cara y que ahorrar cada vez es más difícil". Esta es una de las apreciaciones que realizó el director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (Ecova Estudios), Juan Carlos de Margarida en su análisis de la situación de la provincia.

"Mientras Europa avanza con dificultad, Zamora continúa creciendo por encima de la media europea, eso es muy bueno, pero no todas las empresas zamoranas crecen al mismo ritmo", añadió. Por ello, pone el foco en las debilidades estructurales que están lastrando la fortaleza económica.

"La economía zamorana mantiene el curso, pero pierde capacidad de generar bienestar del ciudadano", declaró durante la presentación del Observatorio Económico de Zamora correspondiente al primer trimestre del año en la sede de Caja Rural donde estuvo acompañado por el delegado de Ecova en Zamora, Raúl Zurrón y Cipriano García, director general de la entidad financiera. Crecimiento económico que se apoya fundamentalmente en el consumo, el turismo y el gasto público.

"La gran inestabilidad socioeconómica que se da a nivel mundial con guerras, aranceles, cambios de opinión, causas naturales como terremotos están desventurando de alguna forma todo el sistema económico y social", lamentó el experto. Caos en el que, a pesar de que Zamora "resiste mejor", ha provocado que las empresas zamoranas sean más "cautas" reduciendo sus inversiones. "Las empresas zamoranas venden más, pero sus beneficios se minoran debido a la subida de costes y a toda esta incertidumbre", detalló.

Un problema "injusto"

El economista alertó de la pérdida de poder adquisitivo de los zamoranos. "Cuando los salarios suben para compensar la inflación, muchos trabajadores pasan a tributar en tramos superiores del IRPF y terminan pagando más impuestos, aunque realmente no hayan ganado capacidad económica. Es decir, ganan más dinero nominalmente, pero no más poder adquisitivo", especificó. Situación que calificó de "injusta".

Raúl Zurrón, Cipriano García y Juan Carlos de Margarida. / Lucas Anta / LZA

En cuanto al mercado de trabajo, se mostró "optimista" ante los datos, pero urgió en la necesidad de crear "más empleos de calidad que generen productividad empresarial porque es la que hace competitiva a las empresas y que puede afrontar las distintas crisis".

La gran asignatura pendiente

El desempleo juvenil es para de Margarida la gran asignatura pendiente. "Tenemos una juventud muy preparada, pero muy poco compensada económicamente y valorada a la hora de encontrar el trabajo y de ahí viene el problema de la vivienda", pronunció.

"Nos encontramos con un mundo en donde los jóvenes no pueden comprar una vivienda, no pueden emanciparse, no pueden crear una familia, no pueden tener hijos y, por tanto, estamos creando un verdadero problema poblacional", desarrolló.

Inflación similar a la media regional

El delegado del Colegio de Economistas en Zamora, Raúl Zurrón, precisó con mayor detalle los datos del informe, destacando una evolución de precios con un crecimiento interanual del 3,4%, "muy similar al regional". En cuanto al mercado laboral, destacó que "Zamora presenta una población activa de 76,6 mil personas, un 0,8% inferior a la de un año antes". La provincia concluyó el trimestre con 61.637 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, un 1,7% más que un año antes. "Es importante reseñar que el 25,2% de la afiliación provincial corresponde a autónomos, dato por encima de la media regional", apreció.

El Instituto Nacional de Estadística cifra en 10.440 las empresas activas en Zamora durante el año 2025, un 0,1% más que el año precedente (Tabla 3). Este parque empresarial supone el 7% del total regional, lo que representa una ratio de 63,1 empresas por cada mil habitantes, algo superior a la del conjunto de la región. La estructura empresarial de la provincia se sustenta principalmente en microempresas (96,6%), ya sea sin asalariados (52,5%) o con menos de diez (44,1%).

Juan Carlos de Margarida, Cipriano García y Raúl Zurrón. / Lucas Anta / LZA

El tejido industrial de la provincia, aproximado a través de los centros de cotización a la Seguridad Social dedicados a actividades industriales, está formado por 535 centros, un 1,7% menos que el año anterior. Este retroceso es más intenso que el regional, de tal forma que en Zamora opera el 7,4% de los centros de Castilla y León.

En cuanto a construcción y vivienda, el mercado zamorano de viviendas urbanas ha cerrado el primer trimestre con un total de 571 transacciones, esto supone un 8,1% más que en el año anterior. Esta mejora contrasta con el retroceso del conjunto regional (1%). Se aprecian notables diferencias en función del estado y del régimen de las mismas. Por un lado, la vivienda usada se anota el 81,8% de las transacciones totales y la nueva solo el 18,2. Además, mientras que la usada cae un 2,5%, en relación al año anterior, la nueva avanza un 112,2%. En Castilla y León, el primer tipo sube un 1,2% y el segundo baja un 11,8%.

Por último, las relaciones comerciales de las empresas de Zamora con el extranjero durante el primer trimestre pueden resumirse en unas exportaciones de 72,3 millones de euros y unas importaciones de 42,7 millones, lo que arroja un superávit comercial de 29,5 millones de euros, es decir, una tasa de cobertura del 169,1%. Las exportaciones empeoran un 9,5% respecto al mismo trimestre del año anterior mientras que las importaciones lo hacen un 17,2%. Las empresas de la provincia llevan a cabo el 1,3% de las exportaciones regionales y el 0,8% de las importaciones, destacando en ambos casos el comercio de alimentos, bebidas y tabaco.