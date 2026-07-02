El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas

El que fuera delegado territorial de la Junta y procurador en las Cortes por Zamora, además de secretario del Partido Popular de Zamora ha regresado a la primera línea política al hacerse con la Dirección General de Energía y Minas, que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente y Energía que dirige María González Corral.

Lo que gana Zamora con Alberto Castro lo pierde con Estela López, que no repite como directora general de Juventud, algo lógico si se tiene en cuenta que la consejería a la que pertenece este departamento ha caído en manos de Vox, en lugar del Partido Popular.

Se mantiene en el cargo otro zamorano, José Manuel Barrios Costa, como director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro de la Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo que dirige ahora Juan Carlos Suárez Quiñones. Barrios fue nombrado por Leticia García cuando accedió a esta consejería tras la ruptura de los pactos con Vox y, por tanto, el cambio obligado del responsable de la cartera que ostentaba el polémico Mariano Veganzones.

También ha sido ratificado en el cargo el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada. En este caso la Junta ha optado por respetar el actual organigrama sin que haya funcionado ningún sistema de cuotas para Vox.