Zamora, la provincia con menos inmigrantes regularizados de todo Castilla y León

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con 1.950 solicitudes en Zamora, el número más bajo de toda la comunidad, ya que es la única que no ha llegado a la cifra de dos mil. Son un total de 39.981 solicitudes de regularización las presentadas en Castilla y León y en todo el país han llegado a 1.174.978, de las cuales, 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

Por provincias el mayor número de peticiones de nacionalidad se ha dado en Valladolid, con 8.337, seguida de Burgos, con 7.774, León, con 5.830, Salamanca, con 5.041, Segovia, con 3.690, Ávila con 3.215, Palencia, con 2.075, Soria con 2.069 y finalmente Zamora con 1.950.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos” ha señalado. La implicación de profesionales y entidades colaboradoras ha resultado determinante para la elevada cifra de solicitudes.

De las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria. Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años.

“La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado Cancela.

Nacionalidades

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un gran dinamismo en el primer semestre del año 2026 y se configura como uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España. El ritmo de aumento se ha ido acelerando desde finales del mes de abril, cuando se puso en marcha el proceso de regularización de personas extranjeras.