Zamora, la ciudad donde sales de casa con chaqueta y acabas buscando una sombra: 20 grados de diferencia

Hace calor en Zamora, sí. Y mucho. Pero si eres de los que sale de casa a las 8 menos cuarto de la mañana para ir a trabajar, estamos seguros de que no te sobra la chaqueta. Es más, la echarás de menos si la dejas olvidada porque Zamora atraviesa una racha de esas en las que el armario no sabe muy bien qué hacer. La previsión deja una diferencia notable entre las temperaturas de primera hora y las máximas del mediodía y la tarde, con jornadas que arrancan relativamente suaves y terminan con ambiente de pleno verano.

Este jueves, por ejemplo, la mínima se quedará en torno a los 15 grados, pero el termómetro subirá hasta los 33. Es decir, casi 20 grados de diferencia entre el fresco de la mañana y el calor de las horas centrales. Una jornada para salir temprano con cierta prudencia, pero acabar buscando sombra, agua y ropa ligera.

El viernes y el sábado repetirán la jugada, aunque con más intensidad: mínimas de 15 y 16 grados y máximas de 36. La amplitud térmica será considerable, con mañanas llevaderas y tardes ya claramente calurosas. Zamora volverá a demostrar que aquí el día puede empezar con una sensación agradable y convertirse, unas horas después, en una pequeña prueba de resistencia al sol.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

El domingo el calor dará otro salto, con 38 grados de máxima y una mínima de 17. Pero el remate llegará al inicio de la próxima semana: el lunes y el martes los termómetros alcanzarán los 40 grados, con mínimas de 20 y 22, respectivamente. Incluso las noches empezarán entonces a perder frescura, anticipando jornadas mucho más pesadas.

La lluvia, además, no parece dispuesta a refrescar el ambiente. La probabilidad de precipitación será prácticamente nula durante todo el periodo, apenas con un 5% el lunes y un 10% el martes. Sol, estabilidad y calor serán los dueños de la previsión.