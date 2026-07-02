Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería en Renfe: atrapados en ZamoraSe busca pirómano en San Ciprián de Hermisende (Zamora)Venezolanos en Zamora tras el terremotoNota a las piscinas de ZamoraEl tejado de madera, causa de la tragedia de Moraleja del Vino
instagramlinkedin

Municipal

Los vestuarios de Los Pelambres estrenan nuevo diseño

El artista zamorano David Maker es el encargado de decorar las instalaciones junto al Duero

Nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre

Nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora suma un nuevo mural artístico a su ya larga ruta por la ciudad. Se incorpora a la lista el que preside los vestuarios del parque de Los Pelambres que, además, se abrirán en los próximos días para su uso en esta zona de baño.

La actuación ha permitido, por otra parte, acometer diversas labores de mejora y puesta a punto del edificio, entre las que destacan la renovación de las puertas de los vestuarios y otras reparaciones de mantenimiento destinadas a mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de estas instalaciones municipales antes de su reapertura.

Obra de un zamorano

Este nuevo mural que se suma a la ruta de Zamora Variopinta está realizado por el artista zamorano David Maker, y mantiene una continuidad estética con el mural ejecutado recientemente en los baños del bosque de Valorio, aunque, en esta ocasión, adapta su composición al singular entorno natural de Los Pelambres, incorporando una rica representación de la flora y la fauna que caracteriza este espacio situado junto al río Duero.

Detalle del nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre

Detalle del nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre / Cedida

“El diseño busca convertirse en un elemento visual de gran impacto mediante una intensa riqueza cromática y una composición que combina vegetación autóctona, aves silvestres y recursos gráficos inspirados en el dibujo infantil, estableciendo además un diálogo con el parque de juegos con el que comparte ubicación”, se detalla desde el Ayuntamiento de Zamora. El resultado es una intervención “que integra naturaleza, creatividad y divulgación ambiental en un espacio destinado al uso cotidiano de vecinos y visitantes”, se señala.

Las especies de aves representadas en el mural han sido seleccionadas con el asesoramiento de la asociación NaturZamora, reforzando el carácter didáctico de la obra. Entre ellas se encuentran la curruca capirotada, el mosquitero ibérico, el martín pescador, el pájaro moscón europeo, el pico menor, el agateador europeo y dos ejemplares de carricero común, todas ellas habituales en el ecosistema de ribera del entorno de Los Pelambres.

Proyecto Zamora Variopinta

Esta actuación supone una nueva incorporación al proyecto Zamora Variopinta, mediante el que el Ayuntamiento continúa recuperando fachadas, edificios e infraestructuras municipales a través del arte urbano, acercando la cultura a los barrios y contribuyendo a dignificar los espacios públicos mediante intervenciones vinculadas a la identidad y al patrimonio natural y cultural de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre

Nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre / Cedida

La finalización de estos trabajos permitirá que los vestuarios de Los Pelambres queden abiertos al público en los próximos días, poniendo nuevamente a disposición de los usuarios unas instalaciones renovadas tanto desde el punto de vista funcional como estético, en consonancia con las sucesivas actuaciones de mejora que el Ayuntamiento viene desarrollando en este entorno privilegiado de la ciudad junto al río Duero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
  2. La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
  3. Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
  4. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  5. Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
  6. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  7. Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
  8. Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León

Los 50 viajeros atrapados en la estación de tren de Zamora viajan a Madrid con casi cuatro horas de retraso por una nueva avería: "Cada día, una odisea"

Los 50 viajeros atrapados en la estación de tren de Zamora viajan a Madrid con casi cuatro horas de retraso por una nueva avería: "Cada día, una odisea"

Empleados del Banco Santander denuncian el despido "improcedente" de un compañero en Zamora

Empleados del Banco Santander denuncian el despido "improcedente" de un compañero en Zamora

El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas

El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas

Los vestuarios de Los Pelambres estrenan nuevo diseño

Los vestuarios de Los Pelambres estrenan nuevo diseño

"Los zamoranos ganan más dinero nominalmente, pero no más poder adquisitivo", analizan los economistas

Secos, resistentes, desconfiados y leales: así son los zamoranos, según la IA

Secos, resistentes, desconfiados y leales: así son los zamoranos, según la IA

La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora "da más miedo que el mismísimo diablo"

La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora "da más miedo que el mismísimo diablo"

El desempleo da un respiro a Zamora con casi medio millar de personas menos en las filas del paro

El desempleo da un respiro a Zamora con casi medio millar de personas menos en las filas del paro
Tracking Pixel Contents