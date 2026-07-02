Los vestuarios de Los Pelambres estrenan nuevo diseño

Zamora suma un nuevo mural artístico a su ya larga ruta por la ciudad. Se incorpora a la lista el que preside los vestuarios del parque de Los Pelambres que, además, se abrirán en los próximos días para su uso en esta zona de baño.

La actuación ha permitido, por otra parte, acometer diversas labores de mejora y puesta a punto del edificio, entre las que destacan la renovación de las puertas de los vestuarios y otras reparaciones de mantenimiento destinadas a mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de estas instalaciones municipales antes de su reapertura.

Obra de un zamorano

Este nuevo mural que se suma a la ruta de Zamora Variopinta está realizado por el artista zamorano David Maker, y mantiene una continuidad estética con el mural ejecutado recientemente en los baños del bosque de Valorio, aunque, en esta ocasión, adapta su composición al singular entorno natural de Los Pelambres, incorporando una rica representación de la flora y la fauna que caracteriza este espacio situado junto al río Duero.

Detalle del nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre / Cedida

“El diseño busca convertirse en un elemento visual de gran impacto mediante una intensa riqueza cromática y una composición que combina vegetación autóctona, aves silvestres y recursos gráficos inspirados en el dibujo infantil, estableciendo además un diálogo con el parque de juegos con el que comparte ubicación”, se detalla desde el Ayuntamiento de Zamora. El resultado es una intervención “que integra naturaleza, creatividad y divulgación ambiental en un espacio destinado al uso cotidiano de vecinos y visitantes”, se señala.

Las especies de aves representadas en el mural han sido seleccionadas con el asesoramiento de la asociación NaturZamora, reforzando el carácter didáctico de la obra. Entre ellas se encuentran la curruca capirotada, el mosquitero ibérico, el martín pescador, el pájaro moscón europeo, el pico menor, el agateador europeo y dos ejemplares de carricero común, todas ellas habituales en el ecosistema de ribera del entorno de Los Pelambres.

Proyecto Zamora Variopinta

Esta actuación supone una nueva incorporación al proyecto Zamora Variopinta, mediante el que el Ayuntamiento continúa recuperando fachadas, edificios e infraestructuras municipales a través del arte urbano, acercando la cultura a los barrios y contribuyendo a dignificar los espacios públicos mediante intervenciones vinculadas a la identidad y al patrimonio natural y cultural de la ciudad.

Nuevo mural de los vestuarios de Los Pelambre / Cedida

La finalización de estos trabajos permitirá que los vestuarios de Los Pelambres queden abiertos al público en los próximos días, poniendo nuevamente a disposición de los usuarios unas instalaciones renovadas tanto desde el punto de vista funcional como estético, en consonancia con las sucesivas actuaciones de mejora que el Ayuntamiento viene desarrollando en este entorno privilegiado de la ciudad junto al río Duero.