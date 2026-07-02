El terremoto toca de lleno a la comunidad venezolana de Zamora: familiares de una hostelera y una administrativo de la ciudad, muertos y desaparecidos

La comunidad venezolana en Zamora se encuentra todavía sobrecogida por el terremoto del país latinoamericano que ha dejado ya cerca de dos mil fallecidos, más de diez mil heridos y decenas de miles de desaparecidos. La concentración del martes de esta semana en la plaza de la Marina en solidaridad con los afectados fue un gesto más del dolor que sienten los venezolanos residentes en Zamora.

En las últimas horas, se ha sabido además que de los más de 600 integrantes de la comunidad venezolana en Zamora hay dos mujeres especialmente afectadas, ya que tienen familiares muertos o desaparecidos en La Guaira. Es el caso de María, una hostelera que lleva cerca de dos décadas asentada en la ciudad y que trabaja en la hostelería, y el de Estefanía, venezolana que lleva unos cuatro años viviendo en la capital zamorana, donde trabaja como administrativo.

En un caso, la zamoranovenezolana llora la muerte de dos sobrinos y el esposo de su prima, a los que ya han encontrado fallecidos. En el otro, la residente en Zamora de origen venezolano tiene doce familiares desaparecidos, entre tíos y primos. Afortunadamente, su madre había viajado a Caracas y se salvó y su hermano fue rescatado con vida, según ha informado una de las representantes de la comunidad venezolana en Zamora, Yoleida del Carmen.

Esta representante de los venezolanos en la provincia ha admitido que toda la comunidad de su país residente en Zamora sigue consternada por la catástrofe, ya que aunque "gracias a Dios" a la mayoría no les tocó directamente, todos conocen algún familiar, algún vecino o algún conocido afectado en mayor o en menor medida por el terremoto.

"Compungidos y con mucho dolor"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha indicado que la comunidad de venezolanos en Zamora estaba integrada, con datos al finalizar el primer trimestre de este año, por 626 personas. Blanco ha admitido que en la concentración celebrada en la ciudad todos los asistentes estaban "muy compungidos y con mucho dolor", ya que algunos de los residentes en Zamora tienen familiares desaparecidos y "la preocupación es general".

El subdelegado del Gobierno ha recomendado que las personas que deseen colaborar por la catástrofe, la forma más eficaz de hacerlo es mediante donaciones económicas, bien sea a través de Cáritas Diocesana de Zamora o de Cruz Roja. Ambas organizaciones implantadas en la provincia tienen cuentas bancarias abiertas específicas para donaciones por el terremoto de Venezuela, con la posibilidad de hacer también donativos por Bizum o por SMS.

Ángel Blanco ha recordado que el Gobierno de España, bajo el amparo del mecanismo europeo de Protección Civil, ha enviado un millón de euros para atender necesidades urgentes en Venezuela a consecuencia del terremoto y ha movilizado dispositivos personales y materiales para la localización de personas, con la presencia de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.