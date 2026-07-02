Secos, resistentes, desconfiados y leales: así son los zamoranos, según la IA
¿Hay una "manía" real entre los vecinos de Zamora y los de Valladolid o Salamanca?
"Sobrios, resistentes, desconfiados, leales, prudentes, irónicos, desapegados, orgullosos y de pocas palabras, resignados y escépticos". Todo esto, tanto lo bueno como lo no tan bueno, es lo que considera la Inteligencia Artificial que marca el carácter de los zamoranos.
La provincia de Zamora convive desde hace décadas con la despoblación, el olvido institucional, la falta de infraestructuras y esa sensación de estar siempre al final de la lista. Por eso el zamorano puede parecer serio, incluso escéptico, pero muchas veces lo que hay detrás es una manera muy castellana de mirar el mundo: “Ya veremos”.
¿A quiénes les tienen más manía? Depende mucho de la zona y del contexto, pero en el imaginario popular hay varias “rivalidades” más que sabidas. Con Valladolid suele existir cierto recelo por el peso político y administrativo de la capital autonómica, vista muchas veces como el lugar donde se decide demasiado y se escucha poco a las provincias pequeñas.
León y Salamanca
Con León hay una relación de vecindad histórica, mezcla de cercanía, comparación y alguna pulla. Y con Salamanca puede haber una rivalidad más cotidiana, casi de espejo, por proximidad, universidad, servicios y capacidad de atracción. Es común escuchar a algún charro bromear con eso de que "Zamora es un barrio de Salamanca" a pesar de que son muchos los estudiantes salmantinos que vienen a cursar la universidad a Zamora... y viceversa.
Ahora bien, Zamora no suele ser una provincia de grandes enemistades, sino de agravios acumulados. Más que manía a un territorio concreto, lo que irrita al zamorano es sentirse ignorado, que se hable de la España vaciada como consigna pero no como realidad, que se prometa mucho y llegue poco, o que desde fuera se reduzca Zamora a “una ciudad pequeña donde no pasa nada”.
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