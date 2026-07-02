Cultura
El Ramos Carrión llega al ecuador del año sumando cerca de 60.000 espectadores
Los espectáculos con más tirón entre el público han sido los conciertos de Hevia y OBK o las actuaciones de los humoristas Vaquero o Agustín Jiménez
El Teatro Ramos Carrión echa cuentas a mitad de año para obtener unos números muy prometedores en este julio, en el que ha llegado a rozar los 60.000 espectadores en sus espectáculos. Una programación que exactamente ha atraído a 57.728 personas amantes de la música, el baile, el teatro o el buen humor, entre otras propuestas.
En total, en lo que va de año se han programado 62 actuaciones de danza, magia, teatro, humor, música y circo. Alguna de las propuestas que han tenido una mayor acogida han sido los conciertos de Hevia, OBK, Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, o el gaitero Bras Rodrigo, junto al pianista Andrés Barrios, nominado al Grammy Latino.
En cuanto a las obras de teatro, las más aplaudidas han sido “Pijama para seis”, con Gabino Diego, o “La casa del mar”, protagonizada por Miriam Díaz Aroca.
Tiempo para la risa
El humor siempre tiene en este liceo zamorano un hueco en la programación. En este 2026 los espectadores se han podido reír a carcajadas con los espectáculos de Vaquero, Karim, Agustín Jiménez o el dúo Pantomima Full.
Por su parte, la magia la han puesto Jandro, Pando y Dakris.
El Teatro Ramos Carrión no solo se ha abierto a espectáculos, sino también a eventos de diferentes iniciativas. Es el caso del congreso Ahora Ilusión, más que consolidado, o el Festival de Indumentaria Tradicional, que siempre viene acompañado de una sorprendente exposición con trajes de folclore de todo el mundo.
Música y homenajes
El Concierto de Música Militar, organizado por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que siempre tiene el lleno asegurado, la gala aniversario de Capitonis Durii, el homenaje musical a Hilario Tundidor, las Jornadas de Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural, organizadas por la Guardia Civil o los eventos Alteisa Guitar Show y Alteisa Drum Fest son otras propuestas de la programación de este año.
Además, la cultura local también ha tenido su espacio en el Ramos Carrión, ya que se han acogido los finales de curso de la Escuela de Folclore y del grupo Doña Urraca o los tributos a las artistas Amy Winehouse y Adele, ambos proyectos con firmas zamoranas.
Próximas citas
Aunque aún no se han dado a conocer los rostros de la nueva temporada, el liceo tiene dos importantes citas en el mes de julio. El próximo sábado 25, se podrá disfrutar de la ópera “Él”, dentro del festival Little Opera, y el martes 28 será la Banda de Zamora la que llene el teatro con motivo de su participación en el World Music Concert de Kerkrade.
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León