El Ramos Carrión llega al ecuador del año sumando cerca de 60.000 espectadores

El Teatro Ramos Carrión echa cuentas a mitad de año para obtener unos números muy prometedores en este julio, en el que ha llegado a rozar los 60.000 espectadores en sus espectáculos. Una programación que exactamente ha atraído a 57.728 personas amantes de la música, el baile, el teatro o el buen humor, entre otras propuestas.

En total, en lo que va de año se han programado 62 actuaciones de danza, magia, teatro, humor, música y circo. Alguna de las propuestas que han tenido una mayor acogida han sido los conciertos de Hevia, OBK, Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, o el gaitero Bras Rodrigo, junto al pianista Andrés Barrios, nominado al Grammy Latino.

Hevia, sobre el escenario del Ramos. / Cedida

En cuanto a las obras de teatro, las más aplaudidas han sido “Pijama para seis”, con Gabino Diego, o “La casa del mar”, protagonizada por Miriam Díaz Aroca.

Tiempo para la risa

El humor siempre tiene en este liceo zamorano un hueco en la programación. En este 2026 los espectadores se han podido reír a carcajadas con los espectáculos de Vaquero, Karim, Agustín Jiménez o el dúo Pantomima Full.

Por su parte, la magia la han puesto Jandro, Pando y Dakris.

El Teatro Ramos Carrión no solo se ha abierto a espectáculos, sino también a eventos de diferentes iniciativas. Es el caso del congreso Ahora Ilusión, más que consolidado, o el Festival de Indumentaria Tradicional, que siempre viene acompañado de una sorprendente exposición con trajes de folclore de todo el mundo.

Música y homenajes

El Concierto de Música Militar, organizado por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que siempre tiene el lleno asegurado, la gala aniversario de Capitonis Durii, el homenaje musical a Hilario Tundidor, las Jornadas de Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural, organizadas por la Guardia Civil o los eventos Alteisa Guitar Show y Alteisa Drum Fest son otras propuestas de la programación de este año.

El humorista Vaquero, durante su monólogo en Zamora. / Cedida

Además, la cultura local también ha tenido su espacio en el Ramos Carrión, ya que se han acogido los finales de curso de la Escuela de Folclore y del grupo Doña Urraca o los tributos a las artistas Amy Winehouse y Adele, ambos proyectos con firmas zamoranas.

Próximas citas

Aunque aún no se han dado a conocer los rostros de la nueva temporada, el liceo tiene dos importantes citas en el mes de julio. El próximo sábado 25, se podrá disfrutar de la ópera “Él”, dentro del festival Little Opera, y el martes 28 será la Banda de Zamora la que llene el teatro con motivo de su participación en el World Music Concert de Kerkrade.