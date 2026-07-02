La nota de los usuarios a las piscinas de Zamora: más limpieza, mejora del césped... y menos avispas

"La plaga de avispas en la piscina del Tránsito es un infierno"

"Debería de abrir una en la zona de Las Vegas, como antiguamente, estaría maravilloso."

"Las avispas cada vez que voy me hacen una visita, con picada incluida."

"Sería estupendo tener una en el centro, como antes el Neptuno."

"La limpieza de los baños es indecente, de acuerdo que los usuarios son los que tienen que poner de su parte pero la frecuencia de la limpieza es, a todas luces, insuficiente"

"Se necesita un buen mantenimiento continuo."

"El problema de las avispas cada año va a más y sigue sin soluciones."

"El pelo recogido sí o sí en el agua... da asco encontrarte con pelos mientras nadas"

"No es agradable estar en el agua y salir con pelos de nadie."

"El césped se engancha a las toallas con una especie de rastrojo que no se quita."

"Debería ser obligatorio atarse el pelo largo para nadar."

"Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina... pero no todos lo hacen y es asqueroso que se tiran sudados al agua"

"Haría falta un área solo para sillas."

"Las sillas delante de las toallas impiden controlar a los niños en el agua."

"Obligatorio gorro, por favor"

"Hay gente que se baña con la ropa que trae puesta, incluida la ropa interior."

"Con estas temperaturas habría que adaptar las fechas de apertura."

"Mejoraría el césped."

"Más piscinas de verano y de invierno, están a reventar."

"El césped de la Sindical... sin comentarios."

"Adaptarlas para personas con discapacidad."

"Nos tratan como ciudadanos de segunda, menos para pagar impuestos."

"Hay más piscina que césped."

"Yo pondría máquinas expendedoras para que la gente esté surtida."

"Yo cambiaría las fecha de apertura: desde el 1 de junio haciendo calor y hasta el 19 no abrieron"