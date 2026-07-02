La nota de los usuarios a las piscinas de Zamora: más limpieza, mejora del césped... y menos avispas
Los usuarios aportan ideas para mejorar la prestación, por ejemplo, habilitar máquinas expendedoras, crear zonas para sillas o tumbonas y obligar a recogerse el cabello "para evitar nadar entre pelos...es asqueroso"
T. S.
Las piscinas municipales son uno de los grandes refugios de Zamora cuando aprieta el calor. En una ciudad que cada verano convive con temperaturas cada vez más altas y jornadas en las que el termómetro se acerca o supera con facilidad los 35 grados, estos espacios se han convertido en puntos de encuentro, descanso y ocio para todos los públicos. Aunque cada vez más familias tienen su propia piscina en los pueblos, aunque sea desmontable, cuando estás obligado a quedarte en la ciudad las piscinas son una magnífica opción para estar siempre fresco y divertirte.
Cada temporada, su funcionamiento despierta interés entre los usuarios. El estado del césped, la limpieza de los baños, la presencia de avispas, la saturación en las horas punta, la accesibilidad o las normas de uso son cuestiones que los zamoranos viven de cerca y que condicionan directamente la experiencia.
Desde LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hemos preguntado a los lectores qué mejorarían en las piscinas de Zamora. Las respuestas dejan una fotografía muy clara: los usuarios valoran poder contar con estos espacios en verano, pero reclaman más mantenimiento, más control, mejores servicios y soluciones a problemas que, según muchos de ellos, se repiten año tras año.
OPINIONES DE LOS LECTORES
"La plaga de avispas en la piscina del Tránsito es un infierno"
"Debería de abrir una en la zona de Las Vegas, como antiguamente, estaría maravilloso."
"Las avispas cada vez que voy me hacen una visita, con picada incluida."
"Sería estupendo tener una en el centro, como antes el Neptuno."
"La limpieza de los baños es indecente, de acuerdo que los usuarios son los que tienen que poner de su parte pero la frecuencia de la limpieza es, a todas luces, insuficiente"
"Se necesita un buen mantenimiento continuo."
"El problema de las avispas cada año va a más y sigue sin soluciones."
"El pelo recogido sí o sí en el agua... da asco encontrarte con pelos mientras nadas"
"No es agradable estar en el agua y salir con pelos de nadie."
"El césped se engancha a las toallas con una especie de rastrojo que no se quita."
"Debería ser obligatorio atarse el pelo largo para nadar."
"Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina... pero no todos lo hacen y es asqueroso que se tiran sudados al agua"
"Haría falta un área solo para sillas."
"Las sillas delante de las toallas impiden controlar a los niños en el agua."
"Obligatorio gorro, por favor"
"Hay gente que se baña con la ropa que trae puesta, incluida la ropa interior."
"Con estas temperaturas habría que adaptar las fechas de apertura."
"Mejoraría el césped."
"Más piscinas de verano y de invierno, están a reventar."
"El césped de la Sindical... sin comentarios."
"Adaptarlas para personas con discapacidad."
"Nos tratan como ciudadanos de segunda, menos para pagar impuestos."
"Hay más piscina que césped."
"Yo pondría máquinas expendedoras para que la gente esté surtida."
"Yo cambiaría las fecha de apertura: desde el 1 de junio haciendo calor y hasta el 19 no abrieron"
Las opiniones de los lectores coinciden en varios puntos. El primero, la necesidad de reforzar el mantenimiento diario, especialmente en baños, zonas verdes y accesos. El segundo, la preocupación por las avispas, un problema que no es nuevo y que es citado de forma reiterada, sobre todo, en la piscina del Tránsito. El tercero, la demanda de más piscinas o más capacidad, ante la sensación de saturación en los días de más calor.
También aparece con fuerza la petición de normas más claras de convivencia e higiene: ducharse antes del baño, recogerse el pelo, evitar bañarse con ropa de calle o mejorar la distribución de sillas y toallas para facilitar la vigilancia de los niños.
Precios y horarios
Las tres piscinas municipales -Tránsito, Higueras y Ciudad Deportiva- mantienen su horario de apertura ininterrumpido de once de la mañana a las nueve de la tarde, todos los días de la temporada de verano. Por lo que respecta a precios, no han variado y las de Zamora siguen siendo de las piscinas municipales más baratas de toda España.
La entrada individual tiene un precio de 0,51 euros la infantil de hasta catorce años y de 1,32 euros la de adultos. También estarán disponibles los abonos de quince baños, a un precio de 13,22 euros para adultos y de 3,97 euros los niños. Eso supone que los usuarios frecuentes pueden acceder a las piscinas municipales en Zamora por 88 céntimos de euro por acceso los adultos y por cerca de 26 céntimos los niños, unos precios más que competitivos que en pocas ciudades de España son tan baratos y que incluso en pueblos del alfoz son más altos.
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León