El festival Músicas Cercadas vuelve a Zamora convertido en un evento "digno de la Filarmónica de París"

Este jueves 2 de julio se ha presentado en el Ayuntamiento de Zamora la cuarta edición de Músicas Cercadas. El festival de música antigua tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre de este año, durante los cuales se podrá disfrutar de cuatro conciertos de artistas consolidados a nivel internacional en la Iglesia de San Cipriano, un espacio prestado por la Fundación ZamorArte para el evento.

El ciclo ha estado a lo largo de estos años en muchos programas nacionales especializados en música clásica. Debido a la gran acogida que tuvo desde el principio, el Ayuntamiento ha organizado varias ediciones, y existe la vocación de continuar en años posteriores. Lo que comenzó como una iniciativa del Ayuntamiento por motivo del 250 aniversario del Cerco de Zamora, se ha convertido en un éxito a nivel nacional que alcanza este año su cuarta edición.

“Es un ciclo único en España en esta especialidad”, afirma el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. El objetivo es poder convertir a Zamora en el “epicentro de la música antigua a lo largo de un fin de semana”. Músicas Cercadas es un festival que atrae a un público especializado y que consiste en potenciar el patrimonio histórico-artístico de la ciudad a través de música de primer nivel.

PRESENTACIÓN DEL CICLO MÚSICA ANTIGUA «MÚSICAS CERCADAS» 2026 . Organizado por el Ayuntamiento de Zamora, producido por la sociedad Gestión Integral del Patrimonio Intelectual y con la colaboración de la Fundación ZamoraArte de la Diócesis de Zamora / José Luis Fernández

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destaca que “Zamora vuelve a estar en el panorama nacional de festivales de música históricamente informada, con una programación única en el país”. Recalca también el gran mérito de Alberto Martín, director de El Pórtico durante 16 años y actual director de Músicas Cercadas desde su primera edición en 2022.

El director artístico del proyecto explica que los conciertos de esta edición “bien podrían estar en la Filarmónica de París o en grandes festivales europeos” y destaca la importancia de abrirle la puerta a Europa.

La Iglesia de San Cipriano como localización de los conciertos también es fundamental para el ciclo, como expresa Alberto Martín: “San Cipriano no solamente es un espacio. La atmósfera que se crea allí es mágica”. La intención es encajar el programa en función del espacio.

PRESENTACIÓN DEL CICLO MÚSICA ANTIGUA «MÚSICAS CERCADAS» 2026 . Organizado por el Ayuntamiento de Zamora, producido por la sociedad Gestión Integral del Patrimonio Intelectual y con la colaboración de la Fundación ZamoraArte de la Diócesis de Zamora / José Luis Fernández

El festival comenzará el 23 de octubre con la mezzosoprano Léa Desandre y el laudista Thomas Dunford, con un recorrido por la música francesa desde el Barroco hasta el siglo XX.

El 24 de octubre, como otros años, habrá dos conciertos. Por la mañana, el del conjunto belga Psallentes, con su música inspirada en Hildegard von Bingen. Por la tarde, actuará el grupo francés Les Paladins, con Jérôme Correas, y con la contralto Lucile Richardot. Su interpretación estará inspirada en la música barroca, en torno a la figura de Lucrecia.

Por último, el 25 de octubre, Ensemble InAlto y el tenor Reinoud Van Mechelen darán lugar a su actuación, la cual se tratará de un programa centrado en la música de Johann Sebastian Bach.

El precio de las entradas oscilará ente los 20 y los 30 euros, y habrá un abono de 80 euros. El abono se pondrá a la venta el 13 de octubre, y las entradas sueltas el 19 del mismo mes. Se podrán comprar a través de la web de Músicas Cercadas y también en un punto de venta a confirmar, que probablemente será el Museo Etnográfico.