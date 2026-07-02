Empleados del Banco Santander denuncian el despido "improcedente" de un compañero en Zamora

Bajo el lema "Ni un empleado menos", trabajadores del Banco Santander en Zamora se concentraron en la plaza Fernández Duro, frente a la oficina de la entidad financiera, para protestar por el despido de otro compañero, así como por la modificación de los horarios de las personas empleadas del banco "de manera unilateral y obviando los derechos adquiridos por convenio".

"Las circunstancias son absolutamente aleatorias. Cogen un chivo expiatorio con unos argumentos muy poco válidos y sin capacidad de defenderse, es decir, los despidos ya vienen adjudicados desde Madrid", lamentó Cristina Alonso, secretaria general de la sección sindical de FeSMC-UGT Banco Santander en Castilla y León.

"Una persona con una experiencia en el banco intachable, un gestor de equipos maravilloso y termina en la calle. Entonces, protestamos por cada uno de los despidos, pero más cuando son injustos", añadió.

Un despido que califican de "improcedente" y que denunciarán ante la Justicia. "Casi todos los despidos que está habiendo en el banco últimamente son improcedentes, los llevamos todos al Tribunal. Desgraciadamente, al compañero se le indemniza pero se ha quedado sin trabajo y cuando tienes una edad y cargas familiares, esto no solo supone una pérdida económica, también un daño psicológico porque cuando alguien que ha estado trabajando toda la vida se encuentra en la calle, es un golpe muy duro", expuso Alonso.

En Castilla y León, en el último trimestre, se han contabilizado cinco despidos. En Zamora, este es el primero que se produce. "Hay muchas maneras de poder hacer una reestructuración de personal y esta no es la correcta", valoró.

En cuanto a si desde la empresa se les ha dado algún tipo de explicación, la secretaria general de la sección sindical de UGT comentó que se lleva pidiendo desde hace tiempo una "salida ordenada" de los empleados haciendo un plan de prejubilaciones, pero que desde la compañía lo que se quiere es "hacerlo todo a su favor y olvidándose los derechos de los trabajadores". "Eso no puede ser y mientras se negocia y no se negocia, si van cayendo por el camino unos cuantos, pues esos de menos que tienen para el proceso de regularización", concluyó.

"Trabajar como un salvaje para que el banco gane dinero ya no es suficiente"

Representantes sindicales y empleados se unieron bajo un manifiesto en el que denunciaron públicamente ante todos los presentes en la plaza zamorana el "escarmiento ejemplarizante en la persona de un compañero que siempre dedicó sus esfuerzos a lograr buenos resultados para este banco". Por ello, mostraron su solidaridad con el afectado.

"En esta empresa no hay avisos, no hay posibilidad de enmienda. Instauran el miedo para acallar las protestas y en una plantilla boomer con cargas familiares importantes, y tradicionalmente poco reivindicativa, provoca un efecto inmediato de parálisis y de resignación, pero trabajar como un salvaje para que el banco gane dinero ya no es suficiente", pronunciaron.

Situación que quieren creen necesaria combatir "juntos" porque mientras ellos buscan el valor para hacerlo, "ellos siguen con su hoja de ruta, sibilina, implacable, sin un paso atrás".

Asimismo, denunciaron que se les quiera imponer un horario partido, que no tiene en cuenta, "ni que una parte muy numerosa de su plantilla está en ruta a diario muchos kilómetros y mucho tiempo para poder acudir a su puesto de trabajo, ni el Convenio Colectivo, firmado por ellos con un horario definido y pactado, ni por supuesto, la conciliación familiar", expusieron.

Argumentos que subrayaron para alentar a todos los empleados a "reaccionar". "Unámonos, demostrémosle al Banco que quienes hacemos que gane sus beneficios récord merecemos el respeto de un horario que ha sido nuestro tesoro desde siempre. Defendamos nuestro derecho a conciliar. Defendamos nuestro Convenio Colectivo. Defendámonos compañeros y compañeras porque solo si lo hacemos y lo hacemos juntos conseguiremos el respeto que merece nuestro trabajo", clamó Alonso.