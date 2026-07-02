La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora "da más miedo que el mismísimo diablo"

Algunos trabajadores del Complejo Asistencial de Zamora "le tienen más miedo a la Dirección de Enfermería que al mismísimo diablo", según la expresión literal de una de las opiniones recogidas en la encuesta realizada por Comisiones Obreras, después de tener conocimiento de reiteradas situaciones de "falta de respeto, trato abusivo y mala gestión" de este órgano formado por cuatro mandos, sin que tampoco la gerente esté actuando para cortar estas actitudes.

Ana Rosa Arribas, secretaría general de Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla y León, junto con Fredes Mangas, coordinadora de Sanidad del sindicato en Zamora y Mario Ortín, responsable de Empleo y Formación han dado a conocer los resultados de una encuesta anónima a la que han respondido 382 de los 1.017 trabajadores que dependen de la Dirección de Enfermería, es decir, Enfermeras, TCAE (auxiliares) y técnicos superiores de Rayos, Laboratorio o Anatomía Patológica.

De los que han respondido, el 81% considera que la carga de trabajo no se ajusta al número de efectivos que integran la plantilla, el 70% manifiesta que no se respetan adecuadamente sus derechos en materia de permisos, licencias y desconexión digital y el 57% opina que la comunicación mantenida con la Dirección de Enfermería no es respetuosa.

"En conjunto los resultados muestran que más del 70% de los trabajadores no está satisfecho con la actual Dirección de Enfermería y considera que esta no debería continuar al frente de esta organización", aseguró Arribas.

"La creciente insatisfacción de la plantilla unida a una gestión inadecuada está teniendo un impacto negativo en la calidad asistencial y, por tanto, en la atención que reciben los pacientes. Esta situación dificulta la retención de profesionales, que cada vez con mayor frecuencia optan por abandonar nuestro hospital para incorporarse a entornos laborales que ofrecen mejores condiciones de trabajo y una mayor conciliación con la vida personal", señaló la sindicalista.

Por ello el sindicato pide "que la actual Dirección de Enfermería no continúe desempeñando sus funciones".

Los comentarios

Entre los comentarios de las encuestas hay una gran variedad de agravios. "Ridiculizan, intimidan y amenazan cuando te enfrentas a ellos por cuestiones tan básicas como permisos y similares. La falta de empatía, de humanidad y ausencia de transparencia hacen la comunicación con ellos como si te enfrentaras al mismísimo diablo".

En caso de quejas se encuentran con "represalias", como cambios de turnos o servicios o amenazas de "enviarte a Benavente". Esta pasada Semana Santa han hecho que dos trabajadoras hayan tenido que doblar turno o que se llame para Urgencias y Banco de Sangre a trabajadoras que aún estaban de permiso o no pertenecen al equipo de Hematología.

Se relatan testimonios rayanos en el acoso laboral, amenazas, "la ley se la saltan a la torera", vas "con miedo a bajar al despacho", se habla de "favoritismos", bajas de larga duración que no se cubren, taquillas para el cambio de ropa en el Hospital Provincial a la vista de los usuarios, o la que dice conocer "muchas experiencias de compañeras que han intentado hablar con la dirección y siempre acaban llorando. Por movilidad, por permisos, por conciliación familiar. La falta de respeto, empatía y gestión ineficaz es inadmisible".

"Está muy feo amenazar a los empleados con abrirles un expediente por no acceder a trabajar en sus días de descanso. Que se espabilen en contratar personal para cubrir bajas y vacaciones", dice otro de los comentarios.

Calificativos como "inhumana", "dictatorial" o "novela de terror" son algunos otros calificativos reseñados en la consulta sobre la Dirección de Enfermería.