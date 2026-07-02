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El desempleo da un respiro a Zamora con casi medio millar de personas menos en las filas del paro

El impacto de la regularización de migrantes ya se nota en las estadísticas: dos de cada tres contratos firmados los han rubricado extranjeros

Entrada a las oficinas del Ecyl en Zamora .

Entrada a las oficinas del Ecyl en Zamora . / J. L. F.

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T. S.

Un total de 460 zamoranos han encontrado trabajo en el último mes. Así lo reflejan los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que corroboran una caída del desempleo en la provincia de Zamora de casi el 6%. La cifra se traduce a que en el momento actual hay 7.590 personas en el paro en Zamora.

La situación también es halagüeña en términos interanuales ya que si comparamos los datos con los de justo hace un año, la radiografía económica escupe también una mejora: en junio de 2025 Zamora contaba con 7.810 desempleados, 220 más que en el momento actual. O lo que es lo mismo, el paro interanual ha bajado un 2,82%.

La segunda mejoría, la de Zamora

El paro se ha recortado en todas las provincias de Castilla y León con Soria y Zamora a la cabeza. Los sorianos encabezan las bajadas con un descenso del 7,3% y 194 parados menos en las listas, mientras que en Zamora el descenso mensual del paro fue del 5,7%, 460 personas menos y 7.590 parados en total. Les siguen Ávila, Segovia, Palencia, Salamanca y León. Las peores paradas han sido Burgos y Valladolid, aunque todas con bajadas en las filas del paro.  

Como contrapunto, en términos interanuales las caídas en el paro han sido generalizadas salvo en Soria, donde la tasa subió un 2,91%.

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PI STUDIO

Datos en España

España bajó este pasado junio de los 2,3 millones de parados. Desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y financiera, que las listas del Sepe no contemplaban cifras por debajo de ese simbólico linde. El mercado laboral español, pese a las múltiples turbulencias, sigue creciendo y generando empleo.

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Justo cuando ha finalizado la regularización extraordinaria de migrantes, que dará permiso de trabajo a centenares de miles de personas -lo han solicitado más de un millón en todo el país-, España sigue generando empleo y disminuyendo sus tasas de desempleo. El impacto de este proceso ya se nota en las estadísticas: se han creado este junio el doble de empleos entre personas nacidas fuera de España que en el mismo mes del año pasado y dos de cada tres contratos firmados los han rubricado migrantes.

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