Decenas de viajeros permanecen atrapados en la estación de Zamora a la espera del tren que les lleva a Madrid: "Cada día, una odisea"

"Otro día sin trabajar, cada día una odisea". Quien lo dice es uno de los pasajeros que se han quedado tirados en la estación de tren de Zamora como consecuencia de una incidencia técnica de una maquinaria exploradora que bloquea la vía a la altura de Orense. Estos vehículos ferroviarios son los que recorren la vía a velocidad reducida antes del primer servicio comercial del día para verificar que la infraestructura -incluyendo catenaria o sistemas de señalización- estén en perfectas condiciones y libre de obstáculos.

Según las primeras informaciones, la máquina ha quedado "enganchada" en la catenaria entre Zamora y A Gudiña, lo que habría provocado una pérdida de la tención eléctrica en todo el tramo ferroviario entre Sanabria y Porta de Galicia.

Decenas de personas se encuentran a la espera de una solución ya que se desconoce a qué hora pasarán los dos primeros trenes a Madrid. Los usuarios que se encuentran atrapados en la estación de Zamora esperan soluciones que, por ahora, Renfe no les ha dado a la espera de "un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes afectados", apuntan desde la compañía ferroviaria. Al parecer, han dado la opción de coger el autobús regional hasta Valladolid y reubicar a la gente allí, pero sin garantías sobre los horarios.

Desde Adif reconocen que "en estos momentos no se dispone de previsión de restablecimiento" y que se han habilitado "cambios y anulaciones sin coste" para todas aquellas personas que prefieran no viajar en estas circunstancias.