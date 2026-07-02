La candidatura alternativa de la Cámara de Zamora presenta un recurso de alzada contra el proceso

La candidatura alternativa de la Cámara de Comercio ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería para impugnar el desarrollo del proceso electoral "y defender la voluntad expresada mayoritariamente por los empresarios, profesionales y autónomos de la provincia". Solicita a la Junta que "revise íntegramente el procedimiento electoral y adopte las decisiones necesarias para garantizar el respeto a la voluntad mayoritaria expresada por el tejido empresarial zamorano".

Anuncian también un posible recurso a la justicia ordinaria en caso de que no se haga caso al recurso y la solicitud de reunión con el consejero del ramo. Así lo ha explicado Diego Rodríguez, de Abend Utiliteies and Facilities, convertido el portavoz del colectivo y la persona que personalmente anunció la intención de impugnar los resultados ante la mesa electoral. "Me dijeron que la impugnación figuraría en el acta, y ahora resulta que alegan para rechazarla que tenía que haberla hecho por escrito".

Le acompañaban, Alejandro Pérez, de Producciones Benavides, Fernando Pérez del Centro Benaventano de Transportes, Esteban Sánchez, de Cuatro mil cepas, Marco Castaño, de Castaño e Hijos, Jesús Rodrigo, de Rodrigo´s y Alfonso Martín, de la Abacería. Estos dos últimos no salieron elegidos, mientras los otros, junto con Arturo Cordero (Exfamex) y Adrián Asensio de Cuceo, han tomado ya el acta como miembros del Pleno de la Cámara.

Oliveira podrá seguir en el cargo de presidente

Un Pleno en el que el actual presidente, Enrique Oliveira, podría repetir en el cargo, ya que el voto es para las empresas, no para las personas, por lo que aún perdiendo en su sector, podría ocupar plaza representando a otra sociedad, tal y como anunció tras conocerse los resultados y reconocen los críticos. La mayoría de vocales oficialistas le aseguraría la mayoría en las votaciones. "Sería legal, pero no ético", expresó Alfonso Martín.

Los candidatos han pedido que este órgano aplace la reunión para elegir presidente hasta que se investigue y aclare todo el proceso. "La candidatura considera que el resultado del voto presencial refleja de forma clara el respaldo obtenido en las urnas, donde logró una amplia mayoría con resultado de nueve representantes frente a dos, tras una participación electoral calificada como histórica". Sin embargo, esta victoria en las urnas presenciales, en algunos casos con la proporción de uno a tres, cambió de bando cuando se contabilizó el voto por correo, donde los oficialistas obtuvieron 95 apoyos frente a 0 de los críticos.

Estos hablan de "irregularidades" que "comprometen las garantías de transparencia e igualdad que debe presidir las elecciones camerales". Unas incidencias "denunciadas e impugnadas formalmente en dos ocasiones durante el proceso electoral y nuevamente durante el recuento de votos" por la gestión y publicación del censo electoral, el sistema de delegación del voto y el procedimiento para el voto por correo.

La candidatura alternativa asegura haber recibido testimonios de empresarios que votaron por correo, pero que plantean dudas sobre su trazabilidad y transparencia. Expresa su confianza en que "la Junta de Castilla y León analice con rigor todas las incidencias planteadas" porque "la adecuada resolución de este procedimiento no solo afecta al resultado de las elecciones, sino también al prestigio, la credibilidad y el buen funcionamiento de las Cámaras y las instituciones encargadas de garantizar la limpieza e imparcialidad de sus procesos electorales".

Los candidatos de esta corriente se comprometen a "seguir trabajando por una Cámara de Comercio más abierta, transparente, participativa y centrada en las necesidades reales del tejido empresarial zamorano".