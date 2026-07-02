Aprender y divertirse: el campus tecnológico en Zamora viaja por la historia con robótica y diseño 3D

“Aventura STEM: viaje en el tiempo” es la propuesta de una nueva edición del campus tecnológico que durante estas semanas se está desarrollando en el Campus Viriato de Zamora. Una forma de aprovechar los primeros días de vacaciones veraniegas para aprender sobre nuevas tecnologías por pura diversión. Ese es el objetivo principal que se marcan desde Playcode Academy, entidad organizadora en colaboración con la Universidad de Salamanca, para los participantes.

El hilo conductor de este año será la historia, desarrollando una misión a través del tiempo mientras se conocen diferentes épocas y se ayuda a personajes históricos a través de distintas tecnologías, una lección de que la innovación permite avanzar a la humanidad y evolucionar hacia un mundo mejor. La Prehistoria, el Medievo o el futuro serán algunas de las estaciones en las que paren para aprender y desarrollar habilidades nuevas, a través de actividades prácticas y proyectos colaborativos.

Desde diseño 3D hasta robótica

“Introducimos conceptos de programación, diseño 3D, manejo de drones y robótica en diferentes niveles”, explica Marcos Méndez Rodríguez, uno de los monitores del curso. Y se hace teniendo en cuenta las edades de cada grupo, ya que esta actividad está abierta para niños y jóvenes de entre ocho y 16 años. “Sobre todo, vienen a divertirse, aunque, sin saberlo, también están aprendiendo. A algunos hay que explicarles los conceptos desde cero, porque, lógicamente, a edades tempranas no tienen muchos conocimientos en estas áreas, pero siempre es positivo que tengan este primer contacto con nuevas tecnologías”, considera el monitor.

Campus tecnológico en Zamora. / Alba Prieto

Uno de los primeros ingenios tecnológicos que han logrado los participantes más jóvenes ha sido programar una pequeña placa, dentro del proyecto Micro:Bit, para crear un juego sencillo de aparcamiento de coches. Este programa se adapta sin problema al nivel de cada alumno, pudiendo desarrollarlo mediante bloques o lenguajes más complejos. Una forma de empezar a familiarizarse con la programación desde los conceptos más sencillos.

Subiendo la dificultad

Una vez superada esta actividad, el campamento tecnológico irá subiendo de complejidad, pero también de diversión, ya que a los participantes les esperan desde programación con Arduino hasta la creación de prototipos de robots de Lego o Edison, además de diseñar sus propios modelos con tecnología 3D, donde el único límite será su imaginación. Algo que les gusta especialmente, ya que, aunque encantados por estar trabajando entre pantallas, es especialmente satisfactorio ver cómo elementos más tangibles se mueven gracias a las órdenes que han programado.

Marcos Méndez destaca de estos talleres “ese primer contacto con la programación y el iniciar a los niños con todo este mundo, ya que al final es una tecnología que va a estar muy presente en su futuro y hay que adaptarse cuanto antes a ella”. Una idea compartida por los más de cinco mil alumnos que participaron en la pasada edición, cifra que espera volver a repetirse también este verano.