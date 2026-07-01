Zamora tendrá 24 médicos más gracias al programa de fidelización MIR

El programa de fidelización MIR, que ofrece contratos de tres años para retener los doctores que acaban la formación sanitaria especializada ha concluido con 24 plazas adjudicadas en Zamora y 29 que han quedado sin cubrir. Entre las buenas noticias, las dos plazas de Oncología Médica y la de Radioterapia cubiertas o las tres de Medicina Interna. Entre las decepciones, que de las 15 plazas de Medicina de Familia para los centros de salud solo se hayan cubierto dos o que no haya habido aspirantes para especialidades como Urología o Neurología, donde la carencia de efectivos en el Complejo Asistencial es ya una urgencia.

El programa finaliza con la adjudicación de tres plazas de Medicina Interna, dos plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, Oncología Médica, Obstetricia y Ginecología, Neumología y Anestesia y Reanimación y una plaza de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Radioterápica, Psicología Clínica, Traumatología, Medicina Intensiva, Urgencias, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Análisis Clínicos-Bioquímica Clínica, Psiquiatría y Medicina Física y Rehabilitación.

En cambio, no ha habido ni una sola solicitud para las tres plazas ofertadas de Neurología, las dos de Medicina Preventiva y la de Cardiología, Dermatología, Medicina del Trabajo, Urología y Aparato Digestivo. Tampoco se ha cubierto ni una sola de las cinco plazas de Medicina Familiar específicas del ámbito rural para zonas de difícil cobertura de la provincia.

Todo ello a expensas de que la Consejería de Sanidad pueda intentar otra repesca para intentar cubrir algunas de las plazas que se hayan cubierto en esta primera fase.

Programa de fidelización MIR 2026 / J.N.

En el conjunto de la comunidad este año han participado en el programa un total de 339 residentes. Este elevado número se ha traducido en la adjudicación de 226 contratos, lo que ha permitido que casi siete de cada diez participantes continúen vinculados al Sistema Público de Salud de Castilla y León.

Por áreas asistenciales, el resultado ha sido de 177 contratos en especialidades hospitalarias (90 en hospitales del grupo I y II, los de menor tamaño), 37 de Medicina de Familia y Comunitaria, cinco de ellas en la modalidad de ámbito rural (difícil cobertura), seis para Pediatría de Atención Primaria y las seis ofertadas para especialidades de enfermería.

El número de adjudicaciones en los centros en los que existe una mayor necesidad asistencial, los hospitales de nivel 1 y 2, han sido 90, y otras 87 en los hospitales nivel 3 y 4 (total 177 adjudicaciones). Por tanto, en 2026 el 51 % de los contratos adjudicados han sido para profesionales de los hospitales de nivel 1 y 2, que era uno de los objetivos de la convocatoria.

Por área de salud, la adjudicación de contratos en hospitales ha sido la siguiente: 17 en Ávila, 36 en Burgos, 9 en León, 11 en El Bierzo, 13 Palencia, 9 Salamanca, 15 Segovia, 11 Soria, 23 Valladolid Este, 10 Valladolid Oeste y 22 Zamora.

En cuanto a los contratos ofertados de Medicina de Familiar y Comunitaria, el total ha ascendido a 32, repartidas de la siguiente manera: 5 en Burgos, 4 en León, 4 Salamanca, 2 Segovia, 5 Valladolid Este, 10 Valladolid Oeste y 2 Zamora. De las que pertenecen a la modalidad de plazas específicas del ámbito rural, que van dotadas de incentivos a mayores como estancias formativas en el extranjero, se han adjudicado cinco contratos (en Burgos, Salamanca, Segovia y dos en Soria).

Estos incentivos también van destinados a la modalidad de fidelización en Pediatría de Atención Primaria, en la que se han adjudicado seis contratos (Salamanca, Segovia, dos en Valladolid Este y dos en Valladolid Oeste). En Zamora no se ofertaba ninguna.

Para las plazas que han quedado tras la finalización del proceso, la Gerencia Regional de Salud está valorando la realización de una nueva convocatoria, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes para aquellos especialistas interesados que no hayan participado en esta convocatoria o que deseen optar a las plazas que pudieran quedar disponibles.