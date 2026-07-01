Zamora sufre el mayor rechazo de toda Castilla y León a la prevención de los cánceres de colon y cérvix

La detección temprana es fundamental para el tratamiento y la evolución del cáncer y otras enfermedades. Sin embargo, existen determinados programas de cribado poblacional con el fin de detectar tumores y dolencias en población aparentemente sana que no acaban de calar entre la población y de hecho menos de la mitad de las personas invitadas se presta a hacerse la prueba.

En Zamora es especialmente llamativo el caso del programa de prevención del cáncer colorrectal, con solo un 37,1% de personas que responde positivamente y el de cáncer de cérvix, con un 44,59%, que son las cifras más bajas de todas las provincias de la comunidad.

Así figura en el último informe de la Consejería de Sanidad sobre los programas de prevención de la salud pública.

Cuello de útero

El de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero es un programa de cribado poblacional cuyo objetivo es disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero mediante la detección precoz de lesiones precancerosas y cáncer en etapas iniciales. Para ello se incluyen actualmente en el Programa dos pruebas de cribado: la citología cervical y la determinación de la existencia del virus del papiloma humano (VPH).

Está dirigido a todas las mujeres residentes en la comunidad con edades comprendidas entre 25 y 65 años. En Zamora se invitó a participar a 5.333 mujeres, pero solo lo hicieron 2.378, es decir, un 44,59%, cifra que está tres puntos por debajo de la media regional, que, por cierto, no llega al 50%.

Entre los 25 y los 29 años se realiza citología como prueba de cribado, y en mayores de 30 años se realiza como prueba de cribado si el test de detección del Virus de Papiloma Humano (VPH-AR) ha tenido un resultado positivo. La citología líquida que se utiliza actualmente ha permitido mejorar la calidad de la muestra. En Zamora se realizaron 1.231 citologías de las cuales 96 dieron resultado positivo, un 7,8%, en la media de la comunidad.

Kit del test de sangre oculta en heces, la prueba de detección precoz del cáncer de colon / Archivo (Ana Burrieza)

La prueba de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) es la prueba de cribado de elección en el rango de edad de 30 a 65 años y la prueba complementaria de cribado en aquellas mujeres de 25 a 29 años que hayan presentado un resultado de citología positivo.

En las pruebas de cribado se detectan los subtipos de VPH de alto riesgo de producir cáncer, entre los que destacan el 16 y el 18. En Zamora se realizaron 3.733 pruebas del virus del papiloma humano de las cuales 348 dieron resultado positivo y de ellas 72 a los subtipos de mayor riesgo. En estos últimos el porcentaje del 20% fue más alto que la media autonómica, casi tres puntos menor.

Cáncer de mama

El objetivo general del Programa de detección precoz de cáncer de mama es detectar lo más tempranamente posible los tumores malignos de mama en las mujeres de entre los 45 y 74 años, con el fin de diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad y, así, disminuir la mortalidad por esta causa y aumentar la calidad de vida de las mujeres afectadas. Por provincias, el porcentaje de mamografías de cribado positivas varía desde el 4,67% de Zamora al 9,96% de Palencia. En Zamora se realizaron 12.676 mamografías de las cuales 643 fueron positivas.

Enfermedades congénitas

La hipoacusia (sordera) congénita se puede detectar en los primeros días de vida del recién nacido, para iniciar precozmente su tratamiento. El Programa de Detección Precoz y Atención Integral a la Hipoacusia Infantil, incluyó a 677 de los 690 niños nacidos en Zamora y detectó un caso positivo aunque con perdida auditiva inferior a 35 decibelios en ambos oídos.

El Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas se realiza mediante la determinación de diversos parámetros en muestras de sangre tomadas en el talón del recién nacido entre las primeras 48 a 72 horas de vida. El estudio llegó a prácticamente todos los recién nacidos. La enfermedad que más frecuentemente se halla es la anemia falciforme, seguida de la fibrosis quística y la hiperplasia suparrenal congénita y la inmunodeficiencia combinada severa.

Hay un programa de consejo genético de cáncer, pero no aparecen reflejados los datos provinciales, sino por los centros de referencia donde se llevan a cabo

Hipercolesterolemia familiar

El estudio genético de hipercolesterolemia familiar es un proceso por el cual se informa a las personas susceptibles de padecer enfermedad sobre el riesgo de complicaciones cardiovasculares, la posibilidad de transmitirlo a sus descendientes, así como de las opciones de estilo de vida y terapéuticas disponibles para reducir el riesgo de muerte prematura. El programa inició 95 estudios en Zamora, 41 de ellos positivos, lo que supone un 43,2%, la cifra más alta de la comunidad.

Cáncer colorrectal

El Programa de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Colorrectal tiene como objetivo reducir la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer, mediante la detección de lesiones precancerosas (pólipos) y cánceres colorrectales cuando aún no presentan síntomas. La prueba de cribado utilizada es el test de sangre oculta en heces (TSOH), que debe realizarse cada 2 años (un ciclo) y como prueba de confirmación diagnóstica se utiliza la colonoscopia.

La población diana son las personas de entre 50 y los 74 años. Por provincias, el porcentaje de participación más alto se logra en Soria (47,6%); en cambio, el más bajo es en la provincia de Zamora (37,1%), ya que se enviaron 28.790 invitaciones pero solo 10.687 ciudadanos se hicieron el test de sangre oculta en heces. 506, por cierto (el 4,7%) dieron resultado sospechoso. De ellos son pocos los cánceres invasivos, pero más de la mitad corresponden a lesiones de alto riesgo que precisan seguimiento con endoscopia.