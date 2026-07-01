Zamora quiere impulsar una mesa de trabajo de Monte la Reina similar a la del AVE y pone sobre la mesa suelo para 250 viviendas para militares

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora y actual presidente de la mesa de trabajo por el futuro del ferrocarril en Zamora, Pablo Novo, quiere impulsar una plataforma similar que integre a instituciones y representantes de los afectados, pero centrada en el futuro cuartel de Monte la Reina que se construye en el antiguo campamento militar del término municipal de Toro. Novo explicó que esa cuestión está en la hoja de ruta municipal, aunque no se llevó aún al pleno del pasado martes porque era muy precipitado. Lo que sí se aprobó por unanimidad en esa sesión plenaria fue un documento consensuado con la Unión de Militares de Tropa de cara a preparar las infraestructuras para los militares que lleguen al futuro cuartel.

Al respecto, Novo consideró "positivo" que exista un "diálogo fluido" entre las asociaciones profesionales de militares, la Subdelegación del Gobierno y otras administraciones involucradas en el proyecto y que el traslado de los militares a la provincia de Zamora "no sea traumático". Subrayó que el trabajo previo a la llegada de los militares resulta para el Ayuntamiento fundamental para que dispongan de servicios sanitarios, educativos o de vivienda para quedarse a vivir en la zona. Al respecto, indicó que el Ayuntamiento tiene disponible en las antiguas parcelas de Proinsa terreno para ceder a la Junta de Castilla y León de cara a la construcción de 250 viviendas públicas.

A ello se suman también las viviendas municipales de antiguos empleados del Ayuntamiento de la avenida de Galicia, en las que se podrán construir dos alturas más de viviendas públicas y para las que el Ayuntamiento ya tiene avanzado el proyecto de derribo del primer bloque. Con ello, se lograría duplicar la oferta de vivienda pública también en ese espacio, por lo que Zamora dispondrá de vivienda pública que servirá "como un puntal" para el crecimiento demográfico aprovechando la llegada de cerca de 1.400 militares a Monte la Reina y las comunicaciones por AVE con Madrid que permiten vivir aquí y trabajar en la capital de España.

Valoración de la UMT

Por su parte, la Asociación Profesional Militar Unión de Militares de Tropa (UMT) indicó en un comunicado que el acuerdo alcanzado por unanimidad es fruto de la negociación llevada a cabo en las últimas semanas entre el presidente de la UMT, Francisco José Durán, y el concejal de Obras. Para esa asociación militar, el acuerdo de pleno supone que el Consistorio zamorano asume plenamente la reclamación de UMT de que la implantación del cuartel de Monte la Reina, que supondrá una inversión de más de 130 millones de euros, se haga "con garantías sociales" en la llegada de militares a partir del próximo año.

Al respecto, el pleno del martes acordó que se desarrolle un plan de vivienda asequible frente a la tensión inmobiliaria, para asegurar un alojamiento digno a las familias militares y para ello se ha comprometido a continuar con la cesión de parcelas de titularidad municipal a la Junta de Castilla y León con el fin de impulsar nuevas promociones de vivienda pública a través de Somacyl.

Imagen virtual del futuro campamento de Monte la Reina. / Ministerio de Defensa

Del mismo modo, el pleno municipal se comprometió a exigir formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Renfe un estudio técnico urgente encaminado a implantar frecuencias ferroviarias que conecten de forma eficiente el apeadero de Monte la Reina con las estaciones de Zamora, Toro y Valladolid como parte de un plan integral de movilidad y transporte.

Además, el Consistorio zamorano abogó por presionar al Ministerio de Defensa y otras administraciones competentes para que se diseñe una estrategia que favorezca el arraigo real, la escolarización, la cobertura sanitaria y el empleo de los familiares de los militares.

El riesgo de tener un cuartel lleno en una provincia vacía

Para el presidente de UMT, Francisco José Durán, la aprobación de la moción en el pleno del Ayuntamiento de Zamora demuestra "el sentido común" de la hoja de ruta planteada por la asociación de cara al futuro acuartelamiento. "Si solo construimos infraestructuras sin prever el alojamiento o los servicios, corremos el riesgo de tener un acuartelamiento lleno, pero una provincia vacía", comentó. UMT y el Ayuntamiento de Zamora estarán vigilantes para que los acuerdos de la moción se traduzcan en "realidades tangibles que dignifiquen la vida personal y profesional" de los militares que lleguen a Monte la Reina.