Zamora cumple 13 años mojándose por la esclerosis múltiple

El presidente de Azdem Zamora, Andrés Campos, arropado por una amplia representación de los clubes deportivos de la provincia ha presentado la décima edición de la campaña "Mójate por la esclerosis múltiple" que se desarrolla este domingo en la piscina de la Ciudad Deportiva, la Sindical, y que consiste básicamente en que deportistas y ciudadanos naden y los metros recorridos se recogen en un contador de la solidaridad.

No se paga nada por participar, aunque sí se pueden adquirir camisetas, pareos y otros productos de merchandising para ayudar a la Asociación, que presta ayuda a 77 personas y sus familias afectadas de esclerosis, ELA e incluso Parkinson, ya que estos pacientes no tienen actualmente una entidad propia. Estos colectivos disponen en la Asociación de atención social, apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, transporte adaptado, entrenamiento funcional en el agua o incluso asesoría jurídica o ayudas técnicas.

Y es que, como dijo Campos, la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras, debido a la gran variedad de síntomas con los que se manifiesta, según los pacientes afectados. Hay, eso sí, nuevos medicamentos que están ayudando a tratar la enfermedad, sobre todo en su variedad progresiva. En Zamora padecen, como otras patologías, el déficit de neurólogos que ha impedido, por ejemplo, poner en marcha la unidad de ictus a pesar de que está ya completamente montada y lista para empezar a funcionar.

Las estimaciones son que en Zamora puede haber en torno a 250 personas afectadas de esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad neurológica, en la que falla la transmisión del impulso nervioso, que se manifiesta con síntomas diversos, algunos invisibles otros en forma de problemas de movilidad, sensitivos, de visión, fatiga o dificultades cognitivas, que se da sobre todo en mujeres (tres de cada cuatro casos), de evolución impredecible. Es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes y no se conoce ni la causa por la que aparece ni su cura.