Los veranos en la Zamora de hace cinco décadas: entre el guateque, Neptuno y Las Vegas

El arte románico como escaparate de Zamora ha sido objeto de campañas promocionales no solo ahora. Siempre. También antaño. Prueba de ello es una joya televisiva de 1970 con vídeos de la Filmoteca Española que una usuaria ha recuperado en Youtube. El documental que puedes ver a continuación alude a "las dos vertientes" de la ciudad: una antigua y otra a la que entonces denominaban "actual" y que hoy, 57 años después, suena a prehistoria.

La cara más histórica de Zamora la "vendían" entonces a los "eruditos o curiosos" como parte de un patrimonio extenso, rico y visitable dentro del inigualable románico de la capital, con alusiones directas tanto a la Catedral como a la iglesia de la Magdalena.

El documental da más motivos para visitar Zamora para aquellos más interesados en el ocio estival que en el patrimonio más allá de un puente de Piedra donde todavía convivían peatones y vehículos. No hace tanto de aquello. Un cauce del Duero "salpicado por islotes a los que se desplaza la población para encontrar allí distracción y deporte", explican mientras se ve cómo cruzan el río en la barcaza del actual Club Náutico. Además, "en las riberas surgen playas y piscinas en la que la juventud puede recrearse", dice una voz en off mientras discurren imágenes para la historia entre guateques y chapuzones a orillas del viejo Duero.

Neptuno, la primera piscina de Zamora

Como cada verano, las piscinas abren en Zamora su temporada a través de los recintos municipales de la Ciudad Deportiva, Las Higueras o el Tránsito. Si ya tienes una edad, todavía recordarás otros nombres como Neptuno o Las Vegas, míticas predecesoras de las actuales.

Aspecto de La Sindical en los años 70 / Archivo LOZ

La pionera de todas a principios de los años 60 llevaba el nombre de Neptuno, en la calle de San Pablo. En la década de los años 70 pasó a manos del Círculo de Zamora, un club privado de socios que pagaban una cuota para mantener las instalaciones. También de carácter privado fue la piscina de Las Vegas, inaugurada en 1968 en una gran parcela en Trascastillo. Eran un lujo de más de 3.000 metros para la época. Si estuviste, seguro que recuerdas esos trampolines y esas pintadas en las paredes con motivos veraniegos y hombres fortachones bigotudos que hacían pesas.