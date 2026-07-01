Quitamiedos, parterres y otras mejoras en las curvas en cuesta de Peña Trevinca de Zamora

Desde un quitamiedos para dar mayor seguridad vial en una de las curvas de la bajada de Peña Trevinca en Zamora, hasta la renovación de los parterres o la integración del adoquinado con el césped son algunas de las mejoras que van a llevarse a cabo en esa calle en cuesta de la ciudad que comunica el barrio de San José Obrero con el entorno del centro comercial Valderaduey.

La intervención, presentada este miércoles por el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, cuenta con un presupuesto de 76.183 euros y tiene como principal objetivo "recuperar espacios que a día de hoy presentan claros signos degradación", ha expuesto el edil. En la actualidad, algunos parterres de ese tramo de calle de cerca de 400 metros tienen la tela asfáltica levantada y hay zonas de tierra que forman parte de la vía pública. Son dos ejemplos que justifican una intervención que va a reordenar las zonas verdes y permitirá "adoptar soluciones sostenibles", como la introducción del riego automatizado.

Los trabajos previstos, que se han dividido en cinco zonas de intervención, van a incluir la aportación de tierra vegetal y nuevas plantaciones de aromáticas para crear un tapiz vegetal que actualmente no existe. También está previsto que haya zonas con el pavimento integrado de césped y adoquín como se ha hecho ya en otros lugares de la ciudad como en la plaza Ángel Bariego. Igualmente, va a haber espacios de la calle Peña Trevinca íntegramente cubiertos con césped y se va a llevar a cabo una resiembra con nueva tierra vegetal e instalación de riego automatizado, para facilitar el mantenimiento de esas zonas verdes.

Seguridad vial

A todo ello se suma el quitamiedos en "una de las curvas más abruptas de todo el trazado" de Peña Trevinca, en la parte baja de la calle, donde también se van a poner hiedras como "solución vegetal tapizante", según ha detallado Pablo Novo.

Por último, en una zona de entrada y salida de garajes que ahora está en tierra se va a aplicar una solución constructiva de hormigón impreso que garantice su durabilidad a largo plazo.

Los trabajos formarán parte de una partida de 250.000 euros en la que se incluirán también otros cuatro proyectos en un futuro, a ejecutar uno de ellos en el muro de la calle Granados, otro en Pinlla y el resto aún por definir.