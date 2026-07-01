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Cultura

“La Quinta del Buitre” llega a la Biblioteca Pública de Zamora en forma de libro

El centro acoge dos exposiciones y modifica su horario hasta finales de agosto

Un mujer observa una de las piezas de la exposición &quot;Luz habitada&quot; de Ignacio Parrilla.

Un mujer observa una de las piezas de la exposición "Luz habitada" de Ignacio Parrilla. / Alba Prieto / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Biblioteca Pública de Zamora acoge la presentación de los dos libros los primeros días de julio.

El primero corresponde a “La quinta del Buitre” del escritor e investigador italiano Juri Gobbini.

El autor aproxima a la generación histórica de jugadores del Real Madrid y analiza la trayectoria de Butragueño, Míchel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza, relacionando el éxito deportivo de aquellos años con los cambios sociales y políticos que vivía España durante la década de 1980.

Cartel de la presentación.

Cartel de la presentación. / Cedida

Además, Gobbini es autor de otros trabajos sobre la historia del fútbol español, como “Dalla furia al tiki taka”, dedicado a la evolución de la selección española desde sus inicios hasta la época dorada del "tiki-taka".

La presentación tendrá lugar el 1 de julio a las 12.00 horas.

Novela

Eva Carbayo Baz dará a conocer su novela “Trocitos de carbón incandescente” , donde combina el amor y la cocina. La presentación del volumen será el sábado 4 de julio a las 12.00 horas y junto a la autora estará Marina Diez.

Cartel divulgativo.

Cartel divulgativo. / Cedida

Exposiciones

Por otro lado, la Biblioteca Pública de Zamora acoge varias muestras. La sala de exposiciones del centro acoge "Luz habitada", un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual. Además, la sala de préstamo de adultos exhibe una selección de #bookface, fotografías que consisten en fundirse con la portada de un título, publicadas por la Biblioteca Pública de Zamora a través de sus redes sociales.  

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Horario verano

El centro cultural, como cada verano, hasta el próximo 30 de agosto abrirá de lunes a viernes, de 08.30 a 15.00 horas y de sábados, de 09.00 a 14.00 horas. 

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