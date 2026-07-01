El PSOE denuncia que la falta de neurólogos obliga a los zamoranos a acudir a las urgencias de Salamanca

"Antes, si venías con cierta gravedad al hospital de Zamora (con un problema neurológico), enseguida te derivaban a Salamanca. Bueno, pues ahora no es eso. Tiene que ser una situación vital, de urgencia vital, para que nos trasladen a Salamanca. Si no, aquí nos quedamos hasta que se resuelva, de una forma favorable o no. ¿Qué están haciendo muchos vecinos y vecinas de Zamora? Pues lo que va a acabar haciendo todo el mundo. Cogerse el coche e irse a urgencias a Salamanca. Ese es el modelo. Ese es el modelo que quiere la Junta de Castilla y León".

Los procuradores regionales socialistas Iñaki Gómez y Javier Martín denunciaron a las puertas del hospital Virgen de la Concha, la falta de neurólogos y el retraso de la puesta en marcha de la unidad de ictus. "En el año 2017, la Junta de Castilla y León inauguró en el Complejo Universitario de Salamanca la unidad de ictus, según se dijo entonces, una unidad moderna, que iba a aumentar de forma exponencial la esperanza de vida y que ese proyecto se iba a dirigir al resto de las provincias de Castilla y de León. Bueno, no tengo que contar nada. Desde entonces hasta hoy se han sucedido múltiples anuncios. Creo que la última visita del presidente de la Junta de Castilla y León el 31 de enero de 2026 decía que era inminente, que por fin ya sí estaban los profesionales, estaban las instalaciones, estaban las obras realizadas y que la unidad de ictus era una realidad. Bueno, pues no solo no está, sino que lamentablemente no se le espera. Y creo que esto es una muy mala noticia para todos nuestros convecinos porque se están poniendo demasiadas vidas en riesgo".

Gómez denunció que "no tenemos neurólogos, creo que tenemos dos en activo. Queremos lanzar un mensaje a toda la sociedad de que se están poniendo, como decía antes, demasiadas vidas en juego. Ahora mismo, cuando hay un problema de neurología, nos atiende Medicina Interna".

"Que nuestros convecinos y convecinas viajen en su coche con una persona gravemente enferma porque aquí no le van a atender si hay un caso de un ictus o un problema neurológico. Eso es el modelo al que nos aboca la Junta de Castilla y León. Bueno, pues lo que quiero decir, alto y claro, es que estamos poniendo en juego vidas. Y que creo que con la salud no se juega. Creo que no es un tema político, creo que no es un arma arrojadiza, ni mucho menos. Es una denuncia alta y clara de que, por favor, se ponga una solución a este grave problema", indicó el político del PSOE.

"Por favor, la unidad de ictus ya. Basta de promesas. Ayer en las Cortes vimos como la portavoz del Grupo Popular hablaba de las unidades de ictus como una realidad y se vanagloriaba de ese éxito. Pues le decimos a doña Leticia García que no. Que la unidad de ictus no está abierta en Zamora. Y que se están poniendo demasiadas vidas en juego", dijo Iñaki Gómez.

Fracaso en las listas de espera

Los procuradores hicieron también referencia al informe anual del Procurador del Común, presentado en las Cortes, en el que denunció "el fracaso del plan de choque de las listas de espera. No está funcionando. Las listas de espera siguen aumentando. Ni siquiera la ingeniería que se hace desde la Consejería de Sanidad para tapar una parte de esa gente que está en espera. Porque desde que tú vas a tu médico de Atención Primaria hasta que tienes la primera cita, no estás en ninguna parte. Desaparecen. Esos más de 15.000 zamoranos y zamoranas desaparecen de la lista de espera".

Mencionaron además las denuncias recibidas por el Procurador del Común sobre las esperas de meses para acceder a la unidad del dolor.

Javier Martín hizo referencia al informe 2025 del Consejo Económico y Social "que pone de relieve la precariedad estructural del sistema sanitario de Castilla y León vinculándolo a algunos factores muy claros. Uno, la dispersión geográfica. Otro, el envejecimiento de la población. Y otro, la falta de profesionales. Alerta el Consejo Económico y Social de Castilla y León de que se está rompiendo la igualdad en el acceso al servicio sanitario".

"Lo que está haciendo es que haya en la provincia de Zamora unos ciudadanos y unas ciudadanas de segunda en el acceso al sistema sanitario", concluyó.