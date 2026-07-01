Un motorista herido tras colisionar con un turismo en Zamora

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido este martes tras verse implicado en una colisión con un turismo en la carretera de Cubillos, en Zamora capital, según la información facilitada por los servicios de emergencias.

El aviso se recibió a las 18:27 horas, cuando se alertó de un accidente de tráfico entre una motocicleta y un coche. Los alertantes solicitaron asistencia sanitaria para atender al conductor de la moto, que presentaba diversas contusiones como consecuencia del siniestro.

Asistencia al herido

Tras recibir la llamada, se dio aviso a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar para atender la incidencia.

Los servicios sanitarios prestaron asistencia al motorista, mientras los agentes actuaban en la zona tras el accidente. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.