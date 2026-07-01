La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora

Un moroso menos y un volumen de deuda, también, menor que el de hace un año. Son las novedades que depara para la provincia la lista negra de Hacienda, la que hace público el nombre de los grandes deudores al fisco cuya virtualidad, al menos en la provincia, no pasa de ser un mero anecdotario, ya que la mayor parte de las firmas que figuran en él llevan sin actividad incluso décadas. Dicho de otra forma, por más listados que publique, va a ser imposible que Hacienda recupere un solo euro de lo que le deben.

El listado de este año contiene el nombre de 15 firmas de Zamora frente a las 16 de hacer un año, ya que Valdespino Ingeniería y Consulting, que tenía 1.227.793 euros pendientes de pago con el departamento que dirige Arcadi España ya no está como deudora. El monto global de la deuda asciende a 24,6 millones de euros, 275.396 euros menos que hace un año.

Lista de grandes deudores a la Agencia Tributaria en Zamora / J.N.

Ahora mismo el principal deudor de la Agencia Tributaria en la provincia es General de Cuadros Eléctricos, que quita el primer puesto a Cedilla, con 4,8 millones de débito de la otrora pujante compañía de Villaralbo frente a los 4,7 millones de la distribuidora de bebidas. Sin embargo, mientras la deuda de Cedilla se mantiene en las mismas cifras que las del último día de junio del pasado año, la de Cuadros Eléctricos ha aumentado exponencialmente, a pasar de los 3,3 millones a los 4,8 en tan solo doce meses.

Otra empresa que fue también ejemplo de éxito empresarial, Pevafersa, dedicada a las placas solares de la energía solar fotovoltaica en Toro, y también sin actividad desde hace mucho tiempo, ocupa el tercer puesto del ránking, con una deuda de 2,3 millones de euros, que son 44.324 euros menos que hace un año.

Se mantienen como deudores con los mismos guarismos que hace un año, en los puestos quinto y sexto Hermanos Tábara (construcción) y Transportes C. Novoa e Hijos, ambas tan solo ya un recuerdo en la memoria de los más viejos del lugar.

No ocurre lo mismo con la empresa de mobiliario Levira Internacional, que de un año a otro ha superado el millón de deuda, ya que ha pasado de tener cuitas con el fisco valoradas en 970.535 euros a tener ahora una factura bastante más abultada, de 1.335.520 euros.

Superan también el millón de euros de deuda Díez y Compañía (casi 1,3 millones), la toresana Martinsreg Unipersonal (1,1 millones) y Fotovoltaicas Galiana (poco más de un millón), las tres con un crédito pendiente de pago estable, que no ha crecido. Son empresas, respectivamente, de obras, servicios para la industria de la alimentación y energías renovables.

Entre medio y un millón de euros

Por debajo del millón figuran como grandes deudores de Hacienda la empresa de servicios de Otero de Bodas Refrescantes Castilla (855.000 euros), Aelen 2016 ubicada en el sector de trabajos en yeso y tabiquería seca, de Toro, con 754.000 euros y la firma benaventana de fontanería y calefacción Mañanes Instalaciones y Proyectos, con 720.429 euros. La primera y la tercera mantienen exactamente la misma cifra de deuda, mientras que en el caso de Aelen aumenta, pero muy poquito.

Cierran el listado otras tres firmas, todas ellas por encima de los 600.000 euros. Se trata de Burgo Fernández, que mantiene un débito de 681.800 euros (constructora), Graveras Benéitez, que suma diez mil euros más de deuda y llega a los 648.912 euros y Servicios Integrales Acebo, que ha logrado reducir lo que tiene que pagar a Hacienda prácticamente a la mitad. Si el año pasado debía 1,4 millones de euros ahora ha rebajado la deuda a 641.756 euros. Es una empresa de construcción, instalaciones y mantenimiento y radicada en el polígono de La Hiniesta de la capital