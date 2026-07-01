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Violencia machista

Una lacra social que va en aumento: la provincia de Zamora contabiliza 27 nuevas víctimas de violencia de género en 30 días que ingresan en el sistema Viogén

En la actualidad hay 323 casos activos en Zamora, de los que cuatro se consideran de riesgo alto

Concentración por el último asesinato de violencia de género en España, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Concentración por el último asesinato de violencia de género en España, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. / J. N.

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Alberto Ferreras

Zamora

Casi una nueva víctima por día. Esas son las cifras alarmantes de casos que han entrado en Zamora en el mes de junio en el sistema de protección a víctimas de violencia machista Viogén. En total, en ese listado de mujeres zamoranas que han sufrido la lacra de la violencia machista hay 323 casos activos, de los cuatro son de riesgo alto.

El balance de junio indica que en los 30 días de ese mes, se produjeron 27 entradas en el sistema Viogén en la provincia, de las que 16 correspondieron a casos denunciados por la propia víctima y once que se debieron a la acción policial. De estos últimos, dos fueron casos presenciados por terceras personas que fueron las que llamaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para denunciar lo ocurrido.

Por ello, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha ofrecido esos datos, ha agradecido la colaboración ciudadana. Además, en junio ha habido trece sistemas de control telemático de órdenes de alejamiento y cuatro casos de quebrantamiento de condena relacionados con la violencia de género. Sin ir más lejos, el último fin de semana, se detuvo a un hombre por acoso y amenazas a una víctima de violencia de género, en un caso que estaba considerado de riesgo extremo y ahora está catalogado como de riesgo alto en el sistema Viogén.

"En una sociedad democrática no se puede permitir la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer", ha subrayado el subdelegado del Gobierno, tras el minuto de silencio que se ha guardado este miércoles a las puertas de la Subdelegación del Gobierno por representantes institucionales, sindicales y funcionarios con motivo del último asesinato machista ocurrido en España, el pasado sábado en Sevilla, en el que la víctima fue una mujer de 44 años.

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Con esa nueva víctima, que tenía un hijo de catorce años, son ya 25 los femicidios contabilizados en lo que va de año y 1.366 desde que comenzaron los registros de este tipo de asesinatos en 2003. Este año, de las 25 mujeres asesinadas, solo nueve habían interpuesto denuncias previas por violencia de género. Por ella y por todas las asesinadas y las víctimas de la violencia vicaria se ha guardado este miércoles un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

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