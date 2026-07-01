La junta electoral de la Cámara de Comercio de Zamora da por bueno el resultado de las votaciones

La junta electoral que rige el proceso de renovación de la Cámara de Comercio de Zamora ha verificado el resultado de las votaciones y proclamado el resultado definitivo, que coincide con el conocido en la misma jornada tras el cierre de las urnas, al considerar que no se produjo ninguna impugnación al escrutinio.

Según la información facilitada a este diario por la Consejería de Industria y Comercio, una vez celebradas las votaciones correspondientes, es la junta electoral la que procede a verificar el resultado de estas y a proclamar el definitivo del escrutinio. Esta actuación se llevó a cabo por la junta electoral de Zamora el día 18 cuando dicho órgano colegiado se reunió en su sede, es decir, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía del edificio de usos múltiples. Este acto, frente a lo que dice la normativa vigente, no fue público.

Con respecto a la impugnación presentada por la candidatura alternativa, esta no ha prosperado, debido a que la junta electoral no recibió ninguna alegación por escrito a las votaciones y, por tanto, estas son válidas a todos los efectos y, en consecuencia, son definitivas.

Así lo relata la Consejería. "De acuerdo con el acta de la mesa electoral del día 16, no consta reclamación alguna efectuada en ese momento al acto del escrutinio, ni consta resolución alguna de la Mesa sobre incidencias relativas al mismo". Sí consta en el acta "la presentación por parte de uno de los candidatos de documentación relativa al voto por correo, acceso al censo electoral, votación por representación, etc. Estos documentos son fotocopias de dos escritos de fechas 28/05/26 y 11/06/26 dirigidos ambos a esta Consejería y a esta Dirección General de Comercio y Consumo, ninguno de ellos a la Junta Electoral ni relativos al escrutinio celebrado. Ambos escritos han sido contestados por esta Administración el día 3 de junio y el 18 de junio respectivamente".

Por tanto, "ante la inexistencia de reclamaciones escritas presentadas al escrutinio el día de las votaciones, ha sido elevado a definitivo por la junta electoral el resultado del escrutinio realizado".

Por tanto el resultado de las elecciones es firme.

La normativa

La Consejería recopila un extracto de la normativa aplicable para este proceso, en concreto el artículo 24 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus miembros. En él se dice que "dentro de los 10 días siguientes al de las votaciones se procederá por la junta electoral, en acto público, a verificar y proclamar el resultado final del escrutinio. Se levantará acta firmada por los miembros de la junta electoral en la que se hará constar por cada grupo y categoría, el número total de votos emitidos, los votos anulados, los votos en blanco y los votos obtenidos por cada candidato, así como las reclamaciones que se hubieran podido presentar y las resoluciones adoptadas por la junta electoral y por la Administración tutelante".

La normativa especifica que "serán proclamados vocales electos de los Grupos A y C del Pleno los candidatos que hubieran obtenido el mayor número de votos, hasta completar el número de vocalías asignado al grupo y categoría correspondiente".

En el mismo acto, la Junta Electoral procederá igualmente a la proclamación de los candidatos electos del Grupo B del Pleno, circunstancia que deberá quedar reflejada en el acta mencionada en el apartado primero.