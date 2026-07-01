¿Cuántos grados hacía en Zamora durante los veranos de los años 80? Vas a alucinar

Zamora siempre ha conocido el calor seco del verano, las tardes de persiana bajada y las calles vacías a mediodía. Pero el verano actual juega en otra liga: empieza antes, aprieta más, concede menos respiro nocturno y acerca con más frecuencia los termómetros a la barrera de los 40 grados. Y es que el calor ya no es el mismo

En la ciudad, la normal climática de Agencia Estatal de Meteorología para el periodo 1981-2010 registra estos datos: 19,8 grados de temperatura media en junio, 22,7 en julio y 22,3 en agosto. En máximas, los valores normales eran de 27 grados en junio, 30 en julio y 29,8 en agosto. La diferencia con los veranos de la Zamora de hace 50 años no se nota solo en ahora hay más días de 38, 39 o 40 grados, sino en que el calor se instala antes, dura más y baja menos por la noche, que se vuelven tropicales.

El Ministerio para la Transición Ecológica, en un documento técnico sobre los efectos del cambio climático en España, recoge que los veranos son ya casi cinco semanas más largos que a comienzos de los años 80. Eso significa que condiciones propias del verano aparecen antes en el calendario y se prolongan más allá de lo que era habitual.

Los veranos actuales en Zamora se mueven en un contexto climático claramente más cálido que el de hace 50 años, con un aumento de fondo que en España ronda entre 1,5 y 2 grados desde los años sesenta y con episodios estivales recientes que superan en más de 2 grados los valores normales actuales. La sensación ciudadana de que “antes también hacía calor, pero no así” tiene respaldo climático: no se trata solo de máximas altas aisladas, sino de veranos más largos, más persistentes y con más episodios extremos.

El fenómeno "El Niño"

Temperaturas globales disparadas, sequías extremas y riesgo alto de incendios. Así se traduce en la práctica el fenómeno climático de "El Niño" del que la comunidad científica lleva meses advirtiendo como consecuencia de la rápida subida de grados del Pacífico ecuatorial. Aunque en España su impacto parece que será más discreto, la segunda mitad del mes de mayo ya ha visto sus efectos en Zamora con temperaturas históricas y un calor de récord que poco a poco la provincia va dejando atrás normalizándose. Hasta 35 grados han llegado a marcar los mercurios en la capital, unos valores altísimos y fuera de estación.

Hablaríamos en este caso del efecto "Superniño", un término que no gusta a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por representar la fase más intensa del fenómeno, cuando el calentamiento anómalo del océano Pacífico altera los sistemas de viento y presión, propagando sus efectos hacia otras regiones del planeta.

Emergerá de nuevo en julio y agosto... ¿Hasta cuándo?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma, tras meses de especulaciones, que El Niño ya se está gestando. Los últimos análisis corroboran que este fenómeno ya se está desarrollando en las aguas del Pacífico tropical y, con toda probabilidad, emergerá entre los meses de julio y agosto y se alargará hasta como mínimo el mes de noviembre. En el mejor de los casos, se tratará de un evento moderado. Pero por ahora, hay muchas posibilidades de que sea fuerte. Y esto, según advierten los expertos, podría incrementar aún más el aumento global de las temperaturas e impulsar una nueva oleada de extremos climáticos en todo el mundo. "Será como echar leña al fuego de un mundo que ya se calienta", afirma el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.