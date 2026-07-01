Azayca y Farmacia Arias se alían en la lucha contra el cáncer a través de la protección solar de los zamoranos

La Farmacia Arias ha puesto en marcha una campaña en colaboración con Azayca(Asociación Zamorana de ayuda frente al cáncer) mediante la cual donará un euro a la organización por cada producto de fotoprotección vendido durante los meses de julio y agosto.. Se trata de una de las varias iniciativas que está llevando a cabo la farmacia por motivo de su centenario. “Sentimos que ha llegado el momento de devolver una pequeña parte de todo lo que hemos recibido”, expresa José Antonio López Arias, nieto del fundador, que reflexiona sobre cómo las farmacias también pueden ser espacios donde se genere un compromiso social.

La campaña se ha presentado este miércoles en la sede de Azayca. Se trata de una iniciativa pensada para promover el cuidado de la piel, sobre todo durante los meses estivales, que parte de la idea de que la fotoprotección es fundamental para prevenir el cáncer de piel. Pilar de la Higuera, presidenta de la asociación, cuenta que la piel “tiene memoria” y que muchos jóvenes se exponen al sol sin protegerse lo suficiente. “Una quemadura con 16 o 18 años puede desembocar más adelante en un cáncer de piel”, apunta. Por eso, recomienda no exponerse al sol sin protección solar, sobre todo en las horas centrales del día, y menos aún en los meses de verano.

El objetivo de esta colaboración es hacer llegar a toda la ciudad zamorana y a todos los rincones de la provincia la importancia de la prevención. Por ello, tanto la Farmacia Arias como Azayca, mandan un mensaje de precaución durante todo el verano a toda la población de Zamora. “La fotoprotección no es una recomendación estética, es una inversión en salud y longevidad”, advierte José Antonio López Arias, de Farmacia Arias. Explica cómo el número de fotoprotectores vendidos en Zamora solo alcanza para el 30% de su población, lo cual muestra que los ciudadanos no se protegen lo suficiente. Tanto él como Pilar de la Higuera aconsejan estar atentos a los cambios observables en la propia piel, y destacan la importancia de crear el hábito de protegerse ante las radiaciones solares.

López Arias resume que el espíritu de la campaña es que cada fotoprotector vendido tenga un doble efecto: “Proteger una piel y ayudar a otra persona. Porque prevenir es solidarizarse. Y la mejor campaña contra el cáncer es siempre aquella que consiga que haya menos personas que lleguen a morir”.