Los estudiantes zamoranos de UniverUSAL clausuran el curso en el Museo Pedagógico

Con una visita al Museo Pedagógico se ha dado por concluido el curso 2025-2026 para los estudiantes zamoranos del programa UniverUSAL, una iniciativa pionera puesta en marcha por la Universidad de Salamanca para facilitar el acceso a las facultades de personas con alguna discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Visita al Museo Pedagógico / José Luis Fernández

Representando a la USAL estuvo el director del Servicio de Asuntos Sociales, José Ángel Gallegos, quien recordó que este programa nació “como respuesta a crear un espacio totalmente inclusivo para estas personas, es decir, que convertir la universidad en un espacio para todos”. Para participar, tan solo se necesitan “ganas de participar y una escucha activa”, detalló el responsable.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya obliga a las universidades a que existan estudios adaptados de estas características desde hace tres cursos, pero la USAL lleva desarrollando este programa desde hace ocho, “siempre respaldado por las administraciones y entidades”, agradeció.

Colaboración con la USAL

Además de la Fundación Personas e Intras, el Ayuntamiento de Zamora ha colaborado desde hace ya ocho años con la USAL en este programa, como recordó la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, presente en la clausura del curso, donde destacó que este tipo de iniciativas son importantes “para que estos colectivos vena que también la universidad es para ellos, que tienen el mismo derecho”, subrayó. “Es importante que se les preste atención y se le den la oportunidad de entrar y acceder al conocimiento, cada uno según sus posibilidades”, añadió.

Visita al Museo Pedagógico / José Luis Fernández

Lejos de los estudios formales habituales de la USAL, esta opción no tiene exámenes, dejando el aspecto pedagógico centrado solo en el placer del aprendizaje, a través de charlas magistrales, simposios o cursos que tocan todas las ramas del saber.

Entrega de diplomas a los alumnos de UniverUSAL / Cedida

Entrega de diplomas

Tras la visita al Museo Pedagógico, se procedió a la entrega de diplomas de fin de curso, poniendo en valor la estrecha colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Zamora y la USAL durante tantos cursos, una sinergia que permite no solo el desarrollo del programa en la ciudad, sino también el uso de espacios municipales emblemáticos para hitos tan significativos como la clausura del curso formativo.