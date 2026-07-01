Corazón y cáncer acaban con la vida de más de la mitad de los zamoranos fallecidos

Corazón y cáncer son los responsables de más de la mitad de las muertes en Zamora, ya que el pasado año provocaron 1.349 de los 2.574 óbitos registrados en la provincia. Es lo que refleja la estadística de defunciones según causa de muerte que acaba de hacer pública el INE que recoge tan solo seis fallecimientos menos en 2025 que los del año anterior, si bien es posible que haya algún desajuste de datos, ya que las cifras de fallecimientos por gran número de enfermedades son idénticos en un año y en otro, algo que no suele ser habitual.

Tomando pues, solo las magnitudes de 2025 y los grandes grupos diagnósticos, fueron las enfermedades del sistema circulatorio las que más fallecimientos produjeron en Zamora, 684, seguidas de cerca por los tumores, 665. Más lejos quedan las enfermedades del sistema respiratorio, responsables de 303 fallecimientos o las del sistema digestivo con 162.

Entrando un poco más en detalle, entre las más mortíferas están las enfermedades cerebrovasculares, que se llevaron por delante la vida de 136 personas, casi las mismas que otras enfermedades del corazón, con 135 o la insuficiencia cardiaca, con 125.

El infarto agudo de miocardio figura como causa de muerte en 90 fallecimientos, la diabetes en 83, el cáncer de colon en 63 o la neumonía en 56.

El cáncer de próstata se ha identificado como la causa de la muerte de 54 zamoranos, por encima de los tumores de páncreas (39) estómago (38), mama (26), recto y ano (23), hígado (23) o leucemia (22), encéfalo (19), ovario (15), laringe (9), boca y labio (8), esófago (7) o cuello de útero (2).

El Covid sigue matando

La enfermedad de Alzheimer aparece como la causante de 57 fallecimientos. Todavía hay fallecidos por Covid, 31 con el coronavirus identificado

La osteoporosis o fractura patológica se llevó por delante a 25 zamoranos, los mismos que murieron por caídas accidentales. Los ahogamientos y las muertes por sumersión fueron bastantes, ya que 24 zamoranos perdieron la vida por esta causa.

La cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado provocaron 22 fallecimientos, la senilidad 19 y la septicemia 16, las mismas que las muertes por accidentes de tráfico y por las enfermedades de la piel.

Quince personas fallecieron por suicidio, una más de las que perdieron la vida por la gripe, enfermedad que no se suele considerar mortal, pero puede serlo.

Las personas que aparecieron muertas por un paro cardiaco o causa desconocida fueron once. Sigue muriendo gente por causas como la hepatitis vírica (4), el melanoma (4), la ateroesclerosis (4), malformaciones congénitas del aparato circulatorio (3), Sida (2), úlcera de estómago (2), meningitis (1), colitis (1) o por complicaciones de la asistencia médica o quirúrgica (1).

Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas por otras causas, como los homicidios, la muerte súbita infantil o las complicaciones del parto.

Certificados médicos

Según explica el INE, los datos sobre causas de muerte se obtienen a través de tres cuestionarios: certificado médico de defunción o boletín estadístico de defunción, boletín judicial y boletín estadístico de parto, además de la información proporcionada directamente por los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Esta estadística proporciona información sobre la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, su distribución por sexo, edad, residencia y mes de defunción. También ofrece indicadores que permiten realizar comparaciones geográficas y medir la mortalidad prematura.