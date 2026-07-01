El CIFP Ciudad de Zamora recibe más de un millón y medio de euros para mejorar en digitalización e innovación

La Consejería de Educación ha destinado 1.503.915 euros a actuaciones vinculadas al CIFP Ciudad de Zamora, que incluyen 1.082.693 euros para impulsar la digitalización, la innovación aplicada y la creación de nuevos entornos de aprendizaje orientados a la Economía Social y de los Cuidados.

De esta cantidad total, 230.072 euros se destinan a mejoras ejecutadas durante la pasada legislatura, mientras que una nueva actuación de accesibilidad está prevista para este 2026 por valor de 191.150 euros, destinada a la instalación de un ascensor y adaptación de recorridos. Estas inversiones se suman a la estrategia autonómica de fortalecimiento de la Formación Profesional como motor de empleo y fijación de talento en el territorio.

La consejera de Educación, María Pardo, visita el CIFP Ciudad de Zamora / José Luis Fernández

Así lo ha confirmado la consejera de Educación, María Pardo Álvarez, en su visita este miércoles al CIFP Ciudad de Zamora para conocer las actuaciones realizadas y las líneas de trabajo del centro. Durante la visita, Pardo ha destacado que el centro es “un ejemplo claro de la FP moderna, conectada con el empleo y con capacidad para fijar talento en el territorio” y ha subrayado el compromiso de la Junta con la mejora de las infraestructuras y la innovación educativa en la provincia.

Desde robots a viviendas inteligentes

Las partidas citadas han permitido dotar al centro zamorano de recursos y espacios avanzados vinculados a la Economía Social y de los Cuidados, entre los que destacan la creación del HomeLab, la vivienda inteligente y domotizada, la incorporación de robots sociales, mobiliario ortopédico avanzado, sensores y sistemas de monitorización en tiempo real, dispositivos para estimulación sensorial y cognitiva, recursos de realidad virtual y aumentada, una sala inmersiva interactiva y la digitalización del salón de actos. Estas actuaciones sitúan al centro como referente autonómico y estatal en formación para los cuidados y la economía social.

Oferta formativa y vinculación con el empleo

El CIFP Ciudad de Zamora, reconocido como Centro de Excelencia autonómico y estatal, imparte enseñanzas de grado Básico, Medio y Superior, además de cursos de especialización en modalidades presencial y virtual, y cuenta este curso con 516 alumnos. Entre sus implantaciones más recientes figuran el ciclo de Grado Básico para ACNEE en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, el ciclo de Grado Medio de Seguridad, único en Castilla y León junto con otro centro, la modalidad experimental modular en Servicios de Restauración, el mencionado HomeLab, el aula ATECA de emprendimiento, el aula sensorial y el aula inmersiva interactiva.

La consejera de Educación, María Pardo, visita el CIFP Ciudad de Zamora / José Luis Fernández

El centro desarrolla más de 100 actividades con empresas cada curso, participa en proyectos Erasmus+ e impulsa iniciativas intergeneracionales y programas premiados a nivel nacional.

Crecimiento de la FP

Pardo ha recordado el crecimiento sostenido de la Formación Profesional en la comunidad: de 42.900 alumnos en 2021 2022 a más de 51.000 previstos para 2026 2027, un incremento del 53,3 % en ciclos y cursos de especialización sostenidos con fondos públicos, y una oferta que ha pasado de 140 a 165 titulaciones.

La inserción laboral media se sitúa en el 85,7 %, con nueve de cada diez egresados trabajando en su provincia.

“La FP tiene presente, pero sobre todo tiene muchísimo futuro en Castilla y León, y Zamora está muy bien situada para seguir avanzando”, ha afirmado María Pardo, quien ha insistido en que las inversiones en infraestructuras, tecnología y accesibilidad son clave para mejorar la empleabilidad del alumnado y para fijar población en el medio rural.

La Consejería de Educación reitera en Zamora su compromiso con la modernización de la Formación Profesional y con la mejora continua de las infraestructuras educativas mediante inversiones que combinan innovación pedagógica, accesibilidad y vinculación con el tejido productivo, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes oportunidades formativas de calidad y contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia.

Obras del Conservatorio de Música

Pardo ha informado además sobre el avance de la obra del Conservatorio Profesional de Música de Zamora, con un presupuesto total de 17.260.182 euros y un grado de ejecución del 53,13 %, cuya finalización está prevista para principios de 2027.

Asimismo, la consejería está analizando necesidades concretas en la provincia, entre ellas la mejora de rutas de transporte escolar (Bermillo de Sayago–Zamora; Villaralbo–Zamora), la dotación de recursos en centros rurales como el CRA Guareña y la atención a la petición de familias de Morales del Vino para la implantación de 1.º de ESO en la localidad.