Se busca donantes de juegos de mesa para pacientes de paliativos en Zamora

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora pone en marcha durante todo el mes de julio una campaña de recogida solidaria de juegos de mesa. Los destinatarios son los pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial de Zamora.

El objetivo principal de esta iniciativa es la mejora del bienestar de las personas atendidas en esta unidad a través de actividades lúdicas “que favorezcan la interacción, la distracción y el acompañamiento, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares durante su estancia hospitalaria”, aseguran desde AECC Zamora. Para ello, la asociación hace un llamamiento a la ciudadanía para que done juegos de mesa que puedan ser utilizados por los pacientes y sus acompañantes.

Humanizar los espacios hospitalarios

Marina Pinilla, coordinadora de Voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, destaca la importancia de este tipo de acciones para acercar el entorno hospitalario a las necesidades reales de las personas. "Es importante humanizar los espacios hospitalarios. Cuando hablamos de atención integral no solo hablamos de cuidados sanitarios, sino también de crear entornos más cercanos, más amables y que permitan a las personas disponer de momentos de normalidad dentro de una situación compleja", explica.

Imagen de un juego de mesa. / L. B. (Archivo)

Pinilla explica que, a través de la experiencia diaria del voluntariado hospitalario, la entidad detecta necesidades que van más allá de la asistencia sanitaria. "En ocasiones, nos encontramos con pacientes jóvenes que demandan otro tipo de ocio. Los juegos de mesa pueden convertirse en una herramienta para compartir tiempo con familiares o con otros pacientes, conversar, distraerse y hacer más llevadera la estancia en el hospital", considera.

El papel del voluntariado

La coordinadora también ha querido poner en valor el papel que desempeña el voluntariado de la Asociación en la Unidad de Cuidados Paliativos, donde las personas voluntarias realizan una labor de acompañamiento fundamental tanto para pacientes como para familiares. "Nuestro voluntariado visita diariamente las habitaciones de la Unidad de Cuidados Paliativos, ofreciendo escucha, compañía y apoyo emocional. Gracias a ese contacto directo conocemos de primera mano las necesidades de los pacientes y podemos promover iniciativas que contribuyan a mejorar su bienestar", agradece.

Actividad de AECC Zamora en la calle / J. F. (Archivo)

AECC Zamora recuerda que el voluntariado hospitalario constituye “uno de los pilares fundamentales de la entidad”, acompañando cada año a numerosas personas en diferentes servicios asistenciales de la provincia. La incorporación de juegos de mesa a esta unidad permitirá ampliar los recursos disponibles “para favorecer la interacción social y generar espacios de entretenimiento adaptados a distintas edades e intereses”, apuntan.

Entrega en la asociación

Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus juegos de mesa durante todo el mes de julio en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, situada en la avenida de Portugal 40-42.

Desde la entidad se insiste en que cada donación, “por pequeña que parezca, puede convertirse en una oportunidad para compartir momentos de compañía, conversación y ocio con personas que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad”.