La bolsa de empleo de TCAE de Zamora incluye 94 profesionales que ya tienen plaza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia las graves deficiencias registradas durante la tramitación de la bolsa de empleo de personal estatutario temporal de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), cuya convocatoria fue publicada el 28 de diciembre de 2022 y cuya relación definitiva de personas candidatas no se ha publicado hasta el 22 de junio de 2026. El resultado, que en la lista de Zamora hay 94 profesionales que aparecen en situación de bolsa de empleo cuando en realidad ya tienen la plaza fija.

Más de tres años y medio de tramitación y de retraso evidencian una gestión inaceptable, a juicio del sindicato, para un procedimiento que afecta a miles de profesionales sanitarios y a la propia organización de los centros asistenciales. Durante este periodo se han producido errores, rectificaciones y retrasos que han generado incertidumbre entre las personas aspirantes, afectando a sus expectativas laborales y a la planificación de las contrataciones temporales.

Uno de los principales problemas detectados es que los listados publicados no reflejan adecuadamente los importantes cambios producidos en las plantillas durante estos años. Numerosos profesionales que han obtenido plaza fija mediante los procesos de estabilización o las ofertas públicas de empleo (OPE) continúan apareciendo en la bolsa de empleo, distorsionando el orden real de llamamientos y las posibilidades de contratación de quienes continúan disponibles para trabajar.

Según los datos recopilados por CSIF, en la provincia de Ávila alrededor de 60 profesionales han obtenido plaza a través de los procesos de estabilización y entre 40 y 50 han accedido a plaza fija mediante ofertas públicas de empleo, a lo que deben sumarse las jubilaciones producidas durante este periodo. Todos ellos aparecen equivocadamente en la bolsa.

La situación se repite en otras áreas de salud. En El Bierzo, continúan figurando en los listados personas que han obtenido plaza en propiedad, con al menos 179 plazas adjudicadas en los procesos de estabilización y otras 19 correspondientes a la OPE de reposición. Del mismo modo, se observan importantes cifras de profesionales que han accedido a plaza fija en distintas provincias: Soria 86, Palencia 99, Zamora 94, Salamanca 179 o Valladolid unos 250.

Importante desfase

CSIF considera que estas cifras evidencian el importante desfase existente entre la realidad actual de las plantillas y los listados de la bolsa de empleo publicados por la Administración. La importante demora ha impedido disponer de una herramienta de contratación actualizada y eficaz, generando perjuicios tanto para los profesionales que esperan una oportunidad laboral como para los centros sanitarios que necesitan cubrir sus necesidades asistenciales con rapidez y garantías.

Esta organización sindical reclama una revisión exhaustiva de los listados publicados para detectar posibles errores derivados de la permanencia en bolsa de personas que ya han adquirido la condición de personal fijo, así como la adopción de medidas que permitan actualizaciones periódicas y ágiles de las bolsas de empleo.

CSIF exige a la Gerencia Regional de Salud y a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional que impulsen una modernización real de la gestión de recursos humanos, garantizando procesos transparentes, ágiles y ajustados a la realidad de los profesionales sanitarios de Castilla y León. “Los trabajadores de la sanidad pública no pueden seguir soportando retrasos de más de tres años en procedimientos esenciales para su desarrollo profesional y para el correcto funcionamiento del sistema sanitario”, lamentan.