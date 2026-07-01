Año y medio de prisión para el joven que presenció un apuñalamiento en la Plaza Mayor de Zamora

Un año y medio de cárcel por lesiones leves acaba de imponer la magistrada al joven que presenció el apuñalamiento de otro en el portal de un piso turístico de la Plaza Mayor, donde su amigo asestó cinco cuchilladas a la víctima en zonas vitales sin que el ahora condenado, de iniciales J.F.B.F., pidiera a su amigo que detuviera la agresión hasta la cuarta embestida con arma blanca.

Las gravísimas heridas fueron posteriores a las tres patadas en la cara que el condenado lanzó a la víctima, por las que la jueza impone una pena muy inferior a los 4 años solicitados por la Fiscalía de Zamora, petición que basa en las secuencias grabadas que le llevan afirmar que existe "concurrencia de la voluntad" de los dos imputados para "menoscabar la integridad física" del joven, es decir, complicidad.

El joven lesionado sufrió secuelas que le impidieron retomar su vida laboral y personal por los intensos dolores que le obligaban a tomar fentanilo tras la brutal agresión ocurrida la madrugada del 18 de mayo de 2022 después de un rifirrafe en el que los dos procesados retaron a aquel a subir al piso. El reto terminó en el descansillo del primer piso, donde se encontraban los dos agresores, previa apertura de la puerta del portal: J.F.B.G. y su amigo menor de edad bajaron las escaleras para encontrarse con el joven al que agredieron, primero a patadas, lanzadas por el acusado mayor de edad mientras instaba a la víctima a que bajara y se fuera, "te juro que te voy a meter", "párate, ni te muevas, te juro que te voy a estallar". El audio de las cámaras recogió otras amenazas del tipo "¡Mira, te voy a pinchar el cuello, tío maricón, baja!", como recordó en el juicio la acusación particular, que leyó los autos al no reproducirse los vídeos durante el juicio celebrado este 18 de junio.

El forcejeo entre los dos jóvenes terminó cuando el menor de edad tiró de cuchillo para dirigirlo a la espalda de la víctima y causarle dos heridas antes de apuñalarle en el brazo derecho, momento en el que el condenado J.F.B.F. le gritó "para, para", lo que no evitó un quinto pinchazo, según consta en los hechos probados descritos en la sentencia de la sección Penal del Tribunal de Instancia de la provincia.

El policía nacional que tuvo que ver la sucesión de fotogramas de las imágenes grabadas para describirlos en los autos de las diligencias judiciales declaró en el juicio que se ve cláramente cómo el agresor mayor de edad contempla el acuchillamiento y no exige a su amigo menor que deje el cuchillo hasta la "cuarta puñalada, antes no estaba parando el ataque", manifestó textualmente en el juicio el agente.

Con el herido encharcado en el suelo debido al abundante sangrado por las cinco heridas de arma blanco, J.F.B.F. "arrastró escaleras abajo hasta la calle" al joven, cogido por el cuello de la camisa, quien estaba "prácticamente atónico, como un muñeco, no puede hacer ademán ni de apoyarse cuando lo bajan por las escaleras", según refirió el mismo policía nacional, detalles que tampoco aparecen en los hechos probados.

La magistrada pormenoriza en los hechos probados las lesiones incisas a la altura superior de la clavícula derecha de unos 4 centímetros; otra, "en el costado izquierdo que afectó a planos profundos con una longitud de 5 centímetros; una herida anfractuosa a nivel del brazo derecho que afectó a tejido celular subcutáneo y erosiones en las rodillas", así como una "fisura con fragmentos no desplazados de la porción inferior del décimo arco costal izquierdo", parte de la caja torácica que protege los órganos vitales como el corazón, el bazo y el pulmón izquierdo.

Daños en órganos vitales

Las puñaladas causaron "una contusión pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, un derrame pleural izquierdo, una laceración del polo superior del riñón izquierdo y una plexopatía braquial derecha de origen traumático", es decir, la red compleja de nervios que se ramifican desde la médula espinal al hombro y el brazo.

El joven agredido se debatió entre la vida y la muerte y tuvo que ser operado de urgencia. De hecho, una patrulla de la Policía Municipal lo trasladó directamente al Complejo Asistencial de Zamora por el estado de debilidad en el que se encontraba tras la grave pérdida de sangre. El joven J.F.B.F., que acaba de ser condenado, fue quien acudió al cuartel de la Plaza Mayor para comunicar que había un joven en la calle al que habían apuñalado y que él no tenía nada que ver en el suceso, de acuerdo con el testimonio de los agentes que estaban de guardia esa madrugada.

La sentencia alude a las secuelas que sufrió la víctima del apuñalamiento tales como "una limitación de movilidad en el hombro a la abducción y flexión anterior, y cicatrices en tronco y brazo". El joven murió el 24 de mayo de 2024.

Lesiones menos graves

La jueza califica la intervención del agresor mayor de edad como un delito de lesiones menos graves para lo que se basa en el interrogatorio del joven procesado, que se negó en el juicio a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular y solo fue interrogado por su abogado. A estas manifestaciones, suma las declaraciones de los policías municipales, que solo dieron cuenta del aviso de la agresión y de estado del herido en esa madrugada, y de los policías nacionales que intervinieron en la investigación y que visionaron las grabaciones de la cámara de seguridad del inmueble.

Lo ocurrido en el descansillo del lugar del suceso fue descrito "fotograma a fotograma" en las diligencias, según el agente que realizó el trabajo durante horas para ser lo más preciso posible a la hora de describir la agresión brutal y su contexto. La declaración de la víctima se remitió a su testimonio durante la instrucción de esta causa, ya que murió un año y un mes antes del juicio.