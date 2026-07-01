Pintura
Alexal presenta “Surrealismo en azul” en el centro sociocultural Peromato
La exposición "Surrealismo en azul" de Alexal, que se inaugurará el 3 de julio, invita a adentrarse en un universo simbólico
El artista Alejandro Albarrán, que utiliza artísticamente el nombre Alexal, inaugura el próximo 3 de julio a las 19.00 horas la exposición “Surrealismo en azul” en el centro sociocultural Peromato. La muestra podrá visitarse entre el 6 de julio y el 9 de septiembre.
La exposición reúne una selección de obras en las que el artista construye paisajes oníricos y escenas que trascienden lo real, invitando al espectador a adentrarse en un universo simbólico donde predominan el color, la emoción y la libertad creativa. En ellas, lo cotidiano se transforma y adquiere nuevas lecturas, dando lugar a composiciones de fuerte carga evocadora.
“Surrealismo en azul” propone una experiencia inmersiva que dialoga con el mundo interior del artista y con la capacidad del arte para replantear nuestra forma de mirar la realidad. Una muestra que combina fantasía y sensibilidad contemporánea, y que refleja una trayectoria dedicada a la exploración plástica y al desarrollo de una identidad artística propia.
Trayectoria
Nacido en Zamora, Alexal descubrió desde muy temprana edad su pasión por el dibujo y la pintura, iniciando un camino artístico marcado por la curiosidad, la experimentación y la constante búsqueda de un lenguaje propio.
A lo largo de los años, ha explorado distintas técnicas y formas de expresión hasta consolidar un estilo personal en el que la imaginación, el recuerdo y la influencia del surrealismo se entrelazan con naturalidad.
Con esta exposición, el centro sociocultural Peromato continúa apostando por la difusión del talento local y por la promoción de propuestas artísticas que enriquecen la vida cultural de la ciudad.
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