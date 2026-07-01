¿Aburrido en verano? Coge el calendario y apunta todas estas actividades para realizar en Zamora en julio y agosto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa durante los meses de julio y agosto un total de 43 actividades culturales en Zamora, dirigidas a todos los públicos.

La programación suma un total de ocho exposiciones, catorce propuestas musicales y escénicas, dos conferencias, cuatro actividades literarias, una propuesta formativa para adultos y catorce actividades infantiles y familiares, distribuidas entre museos, bibliotecas, archivos y diferentes espacios culturales de la capital y la provincia.

La oferta combina patrimonio, creación contemporánea, artes escénicas, música, literatura y actividades participativas para todas las edades.

Visitas a exposiciones

La programación expositiva mantiene un destacado protagonismo durante el verano con propuestas que abarcan desde el patrimonio documental hasta la antropología, la fotografía y la pintura. El Archivo Histórico Provincial de Zamora continúa ofreciendo la exposición “Gabinete de curiosidades. Una mirada distinta del protocolo notarial”, mientras que el Museo Etnográfico de Castilla y León mantiene abiertas las muestras “Máscaras. Símbolos de identidad y Miradas de fuera a dentro. 65 años de investigación antropológica en Castilla y León e historia gráfica de la antropología en España (1960-2025)”.

Conferencia en la Biblioteca Pública. / A. P. (Archivo)

A ellas se suman la exposición “Archivo Territorio”, del fotógrafo Javier Ayarza, en el Museo de Zamora; la muestra “Pintura (con haikus)”, en la Biblioteca Pública; y la exposición “Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes”, que podrá visitarse en Benavente durante el verano.

La música y las artes escénicas protagonizan buena parte de la programación estival. Destacan los conciertos incluidos en el VI Festival Escenario Patrimonio, que recorrerá diferentes localidades zamoranas con propuestas de Guille Jové, No Cantes Victoria, Baleo, Cristina Len o Folk on Crest.

La plaza de la Catedral de Zamora acogerá además una gala lírica de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dentro de la nueva edición de Little Opera, mientras que la Red de Circuitos Escénicos llevará conciertos, teatro y espectáculos familiares a diferentes municipios de la provincia. La Biblioteca Pública completará la oferta con la representación de la ópera en miniatura “Aiwass”.

Literatura, formación y actividades familiares

Por su parte, la Biblioteca Pública de Zamora mantiene una intensa actividad cultural durante el verano con conferencias y la presentación de libros de autores como Eva Carbayo Baz y Hortensia Hernández, además del recital poético de Dominica Pérez de Castro.

Museo Etnográfico de Castilla y León / V. G. (Archivo)

En el ámbito formativo, destaca el taller de “Introducción al teatro de sombras en miniatura”, organizado por el Museo Etnográfico de Castilla y León y dirigido a jóvenes y adultos interesados en la creación contemporánea.

Para los más pequeños

Por último, y debido a las fechas de vacaciones escolares, la programación infantil vuelve a tener un peso destacado con talleres creativos, yincanas, teatro, títeres, circo y espectáculos participativos. El Museo Etnográfico propone talleres sobre máscaras rituales, juegos y teatro en miniatura, mientras que el Museo de Zamora organiza actividades didácticas sobre pintura y cerámica neolítica.

La Biblioteca Pública completa la oferta con representaciones teatrales, títeres y talleres dirigidos a niños y jóvenes durante todo el verano.