Unos 40.000 desplazamientos y más controles de motocicletas, alcohol, drogas y velocidad en Zamora: arranca la primera operación especial de tráfico del verano

Comienza el mes de julio y con él las operaciones especiales de tráfico con motivo de los desplazamientos masivos del verano. En esta ocasión, al coincidir el día 1 en miércoles, la primera "operación salida" se retrasa dos días y se prolonga desde las tres de la tarde del viernes hasta el domingo día 5 a las 22.00 horas, según ha precisado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Durante este tiempo, está previsto que en las carreteras de la provincia se produzcan unos 40.000 desplazamientos.

Se trata de la primera de las cuatro operaciones especiales del verano, a las que este año, de forma excepcional, se sumará una extraordinaria con motivo eclipse del día 12 de agosto. A esas campañas se sumarán, además, un refuerzo tanto de los controles de alcohol y drogas, como de los de velocidad y del correcto uso de motocicletas en distintas campañas especiales previstas a lo largo de los meses estivales, según ha detallado Ángel Blanco.

Baliza V-16

El subdelegado del Gobierno ha recordado también que va a ser el primer verano en el que está vigente la nueva baliza V-16 y ha subrayado su importancia, no solo para preseñalizar cuando un vehículo está parado en la calzada por una incidencia, sino también para transmitir esa información de forma virtual y que se advierta de ella en los navegadores del coche y de los teléfonos móviles y en los paneles de información variable de las carreteras.

Igualmente, este año está vigente como novedad el teléfono 018 para víctimas de accidentes de tráfico, como teléfono de apoyo y asesoramiento a quienes han sufrido siniestros de tráfico y sus familiares, pero no como teléfono de urgencia, ya que para eso existe el 1-1-2.

Sobre la campaña de este fin de semana con motivo de la primera "operación salida", de los 40.000 desplazamientos, el mayor número se van a concentrar en las autovías A-6 (Autovía del Noroeste), A-66 (Autovía de la Plata), A-52 (Autovía Rías Bajas) y A-11 (Autovía del Duero), según ha advertido Blanco, que ha recordado que el tramo "más conflictivo" por intensidad de tráfico de la provincia, según revelan los datos históricos, es el de la A-6 a la altura de Castrogonzalo.

La mayor intensidad de circulación de vehículos se espera tanto el viernes entre las 15.00 y las 22.00 horas, como el sábado de 8.00 a 15.00 horas y el domingo de 15.00 a 22.00 horas.