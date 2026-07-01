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Fromago 2026

15 queserías competirán en Zamora por el premio a la Mejor Tarta de Queso

La competición, una de las novedades de la Feria Internacional del Queso, busca impulsar la repostería creativa con queso

Presentación gastronómica durante la pasada edición de Fromago en Zamora.

Presentación gastronómica durante la pasada edición de Fromago en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

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Leticia Galende

Zamora

La primera edición del Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso, que tendrá lugar en la Feria Internacional del Queso de Zamora, Fromago Cheese Experience, ha cerrado el pazo de inscripción de los participantes con una excelente acogida. El certamen ha despertado tanto interés que desde la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza), organizadora de la cita, han decidido ampliar a quince las queserías participantes, frente a las diez previstas inicialmente.

El concurso es una de las grandes novedades del programa que contará con otras dos competiciones: el Concurso al Mejor Fromelier de España y el Concurso Nacional a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería.

Los candidatos que optarán al alzarse con el premio proceden de siete comunidades autónomas, buscando reflejar la diversidad y el alcance nacional que la feria zamorana ha alcanzado en apenas tres ediciones. En concreto, habrá representación de Zamora, Salamanca, Valladolid, Madrid, Toledo, Guadalajara, Valencia, Málaga, Cádiz, Ourense y Santa Cruz de Tenerife.

Procedencia tan variopinta que, sin duda, tendrá reflejo en las propias tartas.

Bases del concurso: dos quesos obligatorios

Las bases del Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso exigen elaborar la receta con al menos dos tipos de queso: uno de ellos, DOP Queso Zamorano, al ser la seña de identidad del territorio anfitrión, y otro procedente de la comunidad autónoma de origen de cada quesería candidata. De este modo, cada elaboración llevará consigo un pequeño mapa quesero del país, del queso zamorano al de cada rincón de procedencia.

La final se celebrará la tarde del viernes 18 de septiembre, en el propio recinto ferial y en un espacio abierto tanto al público profesional como a los visitantes de la feria. La organización ha ajustado el horario, inicialmente previsto para la mañana, con el fin de ofrecer a los participantes más espacio y tiempo tanto para las elaboraciones como para la deliberación del jurado.

Los otros dos certámenes insignia para profesionales, el de Fromelier y el de Tabla de Quesos en Hostelería, continúan con las inscripciones abiertas y cuentan ya con un buen número de participantes.

Para la organización, los concursos ganan peso edición tras edición, siendo "una vitrina y una oportunidad para que los profesionales, emergentes o consolidados, logren un reconocimiento añadido". Las valoraciones de quienes han participado anteriormente han sido muy positivas, y algunos de ellos estarán también presentes en distintas actividades de esta edición.

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Fromago encara así la recta final de los preparativos de una edición que se prevé ilusionante y que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en Zamora.

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