Gastronomía
Zamora promociona sus vinos en plenas de fiestas de San Pedro
Más de 500 personas se congregan en un acto en las aceñas de Cabañales
La Ruta del Vino de Zamora celebró en las aceñas de Cabañales la cuarta edición del evento "Conociendo la Ruta del Vino de Zamora", consolidando esta iniciativa como su gran cita anual de promoción del territorio.
Fueron más de 500 personas las que participaron en un encuentro que volvió a despertar un enorme interés entre el público en plenas Ferias y Fiestas de San Pedro. Prueba de ello es que se agotaron todas las invitaciones en tiempo récord, lo que confirma el creciente reconocimiento que esta propuesta ha alcanzado tanto entre zamoranos como visitantes.
Riqueza en todos los sentidos
La gran novedad de esta edición fue el protagonismo otorgado a los 16 municipios que integran la Ruta del Vino de Zamora, que mostraron al público la riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y turística de sus localidades. A través de un formato dinámico y participativo, cada municipio tuvo la oportunidad de compartir sus tradiciones, recursos, curiosidades y motivos por los que merece la pena descubrir este territorio.
La inauguración institucional contó con la participación de Ramiro Silva, vicepresidente de la Diputación de Zamora; Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora; y Ramiro Morán, presidente de la Ruta del Vino de Zamora, quienes coincidieron en destacar la importancia de seguir impulsando un modelo de desarrollo turístico basado en la colaboración entre administraciones, empresas y municipios.
Tras el acto inaugural, las autoridades recorrieron los diferentes espacios del evento, en los que estuvieron representados los 16 municipios de la Ruta, junto a más de una veintena de productores, bodegas, restaurantes, alojamientos, empresas de turismo y entidades colaboradoras, ofreciendo a los asistentes una completa muestra de la identidad y la diversidad del territorio.
Patrimonio inmaterial
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el desfile de diferentes agrupaciones culturales, entre ellas representación de Semana Santa de la provincia, gigantes y cabezudos procedentes de distintos municipios, que llenaron el recinto de color, música y tradición, convirtiéndose en el mejor reflejo del patrimonio inmaterial que atesora la Ruta del Vino de Zamora.
A lo largo de toda la tarde, el público pudo disfrutar de degustaciones de vino y productos agroalimentarios, conocer la oferta turística de los municipios, conversar con productores y representantes locales y participar en diferentes propuestas que pusieron en valor la esencia de un territorio donde el vino convive con la historia, la gastronomía, el paisaje y las tradiciones.
El evento concluyó con un sorteo de productos del territorio y una fotografía de familia en la que participaron autoridades, alcaldes, representantes municipales, productores, colaboradores y organizadores, simbolizando el carácter colectivo de un proyecto construido gracias al esfuerzo conjunto de todos los que forman parte de la Ruta del Vino de Zamora.
Implicación de los ayuntamientos
Desde la organización se ha querido agradecer la implicación de los 16 ayuntamientos, de los socios de la Ruta del Vino de Zamora, de los productores, establecimientos turísticos, agrupaciones culturales, voluntarios, instituciones colaboradoras y patrocinadores, así como la extraordinaria respuesta del público, "que ha vuelto a convertir "Conociendo la Ruta del Vino de Zamora" en un referente de la promoción turística y enoturística de la provincia", aplauden.
Tras el éxito de esta cuarta edición, la Ruta del Vino de Zamora continuará desarrollando nuevas acciones de promoción a lo largo del año con el objetivo de seguir posicionando el territorio como un destino enoturístico de referencia, poniendo en valor el trabajo conjunto de sus municipios, empresas y entidades para ofrecer experiencias auténticas y de calidad.
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