Zamora cederá suelo a la Junta para construir viviendas que faciliten la llegada de militares a Monte la Reina

El Pleno municipal de junio celebrado en el Ayuntamiento de Zamora, y que comenzó con dos minutos de silencio en memoria de las 2 mujeres asesinadas en el último mes, víctimas de violencia de género y un aplauso de homenaje a Herminio Ramos, cronista oficial de la ciudad, ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales una declaración institucional en apoyo al proyecto de recuperación del acuartelamiento de Monte la Reina, una de las actuaciones estratégicas más relevantes para la provincia en las últimas décadas, que busca además de la recuperación de la infraestructura, un impulso de la actividad económica y la cohesión territorial con la llegada de unos 1.400 efectivos.

El Ayuntamiento muestra así su apoyo a las asociaciones profesionales, reconociendo sus reivindicaciones y reconociendo la necesidad de planificar adecuadamente las actuaciones complementarias por parte de las administraciones con competencias directas, que permitan favorecer el arraigo de los efectivos militares y de sus familias, mediante la coordinación en la prestación de los servicios básicos, intentando anticipar soluciones.

Pleno del Ayuntamiento de Zamora / Alba Prieto / LZA

En este sentido el Ayuntamiento se compromete a continuar cediendo parcelas municipales a la Junta de Castilla y León para la construcción de vivienda pública que aumente la oferta residencial disponible. Además, la corporación municipal solicitará al Ministerio de Transportes y a Renfe un estudio técnico para implantar nuevas frecuencias ferroviarias específicas entre el apeadero de Monte la Reina y las estaciones de Zamora, Toro y Valladolid, aprovechando la línea convencional existente.

El Pleno ha aprobado también una moción con motivo del día internacional del Orgullo LGTBI que se celebra el 28 de junio, con el respaldo de todos los grupos menos Vox, para subrayar su firme compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas y la prevención de cualquier forma de discriminación. A la vez, considera necesario seguir fortaleciendo el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en la elaboración de políticas públicas.

Para lograr estos objetivos considera necesario: desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad; crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación; formar al personal municipal en materia de diversidad sexual y de género; poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI que en cualquier ámbito legitiman y fomentan la discriminación y las agresiones; y apoyar a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo.

Embarcadero en los Tres Árboles

En cuanto a los asuntos del orden del día, el Pleno ha aprobado una modificación de créditos por valor de 2.622.839,58 euros; 681.857,41 euros correspondientes a créditos extraordinarios y 1.9540.982,17 euros correspondientes a suplementos de créditos.

Entre los créditos extraordinarios destacan: 250.000 euros para la inversión en nuevas zonas de esparcimiento y mejora de zonas verdes; 90.829,41 euros para un nuevo embarcadero en los Tres Árboles; o los 57.233,00 euros para la adquisición de dos furgonetas para el servicio de Deportes. En cuanto a los suplementos de crédito destacan: 1.200.000,00 euros para el pago de facturas del servicio de transporte urbano; los 279.935,57 euros para el pago de facturas de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria, o los 56.957,60 para la realización de obras en los pantalanes de los Pelambres y Olivares.

El Pleno aprobó declarar de especial interés o utilidad municipal las obras en la enfermería de la residencia Reina de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora, sita en calle Hernán Cortés 44 y la concesión de la bonificación del 95% sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); y se ha aprobado no declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de intervención en el Parador de Turismo sito en Plaza de Viriato 5, a la vez que la denegación de la concesión de bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Protesta de policías y funcionarios

Como viene siendo habitual en las últimas sesiones, la bancada del público se encontraba repleta de funcionarios protestando por cuestiones laborales. Los policías municipales reclamaban el pago de las noches, ya que llevan nueve meses sin cobrarlas. De hecho uno de los manifestantes se encaró con el alcalde en plena sesión, por lo que Guarido le invitó a abandonar el Pleno, cosa que hizo acompañado por el resto de compañeros al grito de "nueve meses sin cobrar".

Protesta de policías municipales y funcionarios, en el Pleno. / Alba Prieto / LZA

La concejala de Personal explicó a continuación cómo hace nueve años el actual equipo de Gobierno arregló el pago de las noches a los policías municipales mediante la creación de un complemento que mejoraba el sistema anterior. Pero según distintas sentencias que afectan a casos similares, esta fórmula ya no es posible legalmente y los servicios técnicos están buscando otra alternativa para poder continuar con estos pagos. Laura Rivera reprochó a los policías su actitud porque saben que la falta de pago, unos 20 euros por noche, no es por falta de voluntad política, sino porque se está buscando la fórmula legal para ello.

Todos los grupos de la oposición preguntaron por el asunto y la concejala de Zamora Sí, Rocío Lucas, preguntó también por las mejoras acordadas hace cinco meses con los funcionarios y que todavía no se han llevado a la práctica.

Este mismo grupo presentó una moción para pedir mejoras en el barrio de Olivares, como la reapertura del conocido como puente de Garrote sobre el arroyo de Valorio o la creación de un merendero municipal.

Faveza inundada

Intentó también intervenir en la sesión, sin éxito, el presidente de Faveza, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora, Artemio Pérez, que levantó la mano para hablar pero nadie le hizo caso. Pretendía exponer lo que ya había preguntado Zamora Si, los plazos para reparar las humedades de la sede vecinal en la antigua estación de autobuses, que está actualmente inutilizada por esta causa.

El portavoz de Vox, Javier Eguaras, echó de menos que el Pleno no hubiera guardado un minuto de silencio en apoyo del pueblo de Venezuela, tras el terremoto y Eloy Tomé, de Zamora Sí, preguntó si se va a arbitrar algún sistema para el envío de ayuda humanitaria.

El otro edil de Vox, Fernando Lozano, se preguntó por qué se desestimó una moción que presentó hace dos años sobre las parcelas de Proinsa, que ahora, ante la proximidad de las elecciones, está siendo uno de los asuntos que mueve el Ayuntamiento. Le respondió Francisco Guarido para explicarle que esta parcela es municipal gracias a que el actual equipo de Gobierno luchó para hacerse con ella tras el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas. Y dijo que llevan bastante más de dos años en conversaciones con la Junta para levantar viviendas en ella.