Los programas Madrugadores y Tardes en el Cole mantienen sus precios

Los programas Madrugadores y Tardes en el Cole para el curso 2026-2027 mantendrán los precios de cursos anteriores, según ha anunciado la Consejería de Educación.

Fue en 2017 cuando se aprobaron los precios por participación en ambos programas para los cuatro siguientes cursos, hasta 2021. Los precios se establecían en 16 euros al mes para los usuarios habituales y de tres euros al día para los usuarios esporádicos.

De acuerdo al Diálogo Social

Estos precios han sido prorrogados sucesivamente para los cinco cursos siguientes, según los respectivos acuerdos del Diálogo Social en materia de educación. De esta forma, durante la vigencia del último acuerdo, hasta el curso 2026-2027, el precio público mensual del servicio será de 16 euros al mes para los usuarios, manteniendo igualmente las bonificaciones del 50% para familias monoparentales con un solo hijo usuario del servicio y para el primer hijo en aquellas familias monoparentales que tienen dos hijos usuarios del servicio.

Estos programas entran dentro de las medidas de apoyo a familias de la comunidad de Castilla y León para garantizar la plena eficacia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de la ampliación de horario de apertura de los centros durante los días lectivos establecidos por el calendario escolar, para atender al alumnado de Educación Infantil y Primaria.

En el caso de Madrugadores, la apertura de los centros es anterior al inicio habitual de las clases, mientras que Tardes en el Cole se centra en la ampliación del horario desde la finalización de las actividades docentes, también durante los días lectivos.