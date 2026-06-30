Cómo hacer la PAU en Zamora después de San Pedro sin naufragar en el intento: "Cero fiesta, aunque algún día de descanso sí ha habido"

"La PAU requiere mucho esfuerzo y eso es incompatible con las fiestas". Así de clara se muestra Laura Yin Blanco Rivas, una de las 140 zamoranas que desde este martes y hasta el próximo jueves participará en la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad. Una cita para quienes no pudieron superar la primera oportunidad y también para quienes han querido intentar subir nota de cara a acceder a la carrera deseada.

Prueba extraordinaria de la PAU 2026 / Victor Garrido

En Zamora, los exámenes tienen lugar en la Escuela Politécnica Superior del Campus Viriato, salvo los de Dibujo Artístico II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, que se realizan en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, así como los de Análisis Musical II, Coro y Técnica Vocal II e Historia de la Música y de la Danza, que tienen lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora.

Volver a probar para subir nota

Prueba extraordinaria de la PAU (Entrevistas) / Victor Garrido

De los 140 alumnos que se han presentado a la convocatoria extraordinaria en Zamora, 45 ya habían realizado la PAU con anterioridad, pero esta vez han regresado con la intención de mejorar sus notas. Un ejemplo de ello es la alumna del IES Aliste de Alcañices, Laura Yin Blanco Rivas. Se presentó a la anterior convocatoria los días 2, 3 y 4 de junio, pero ha vuelto en la extraordinaria para subir nota. Quiere estudiar Medicina y, en la Universidad de Salamanca, la nota de corte actualmente es de 12,8 sobre 14.

“A mi centro y a unos pocos más nos pasó que el examen de Historia de la Filosofía nos lo corrigieron fatal”, explica Laura sobre la convocatoria ordinaria. Considera que le ha ido bien esta vez, pero “depende de quién corrija”.

En cuanto al examen de Lengua Castellana y Literatura II, Laura afirma que la frase para analizar sintácticamente ha sido más sencilla que en la primera convocatoria. “La de la ordinaria fue criminal”. Lo mismo opina del comentario de texto: “Ha sido más fácil de entender que la otra vez, la verdad”.

Quienes ya hicieron la prueba cuentan con la ventaja de conocer el temario que entró en la convocatoria anterior. Laura pudo descartar algunos temas que ya habían salido a principios de junio para centrar mejor su estudio.

“Yo he tenido mucha potra”

Álvaro Caballero. Prueba extraordinaria de la PAU (Entrevistas) / Victor Garrido

Entre los alumnos que se presentan por primera vez a la prueba están Álvaro Caballero y Miguel Lázaro Pérez, ambos del IES Maestro Haedo.

Álvaro echó un vistazo a los exámenes de la convocatoria ordinaria y también considera que el de Lengua Castellana y Literatura II fue más difícil que el de esta vez. "En esta convocatoria es algo más fácil, sí. En el examen de Lengua se ha notado mucho por la frase para analizar y el comentario de texto. El examen de Historia de la Filosofía ha sido bastante parecido”.

En su caso, reconoce que la suerte jugó un papel importante. “Lo que he tenido ha sido mucha potra”, admite Álvaro, ya que en el examen cayó justo lo que había estudiado. Descartó cinco autores en Historia de la Filosofía y estudió solamente los cuatro que salieron en el examen.

Miguel reconoce que algunas preguntas le sorprendieron, aunque salió con buenas sensaciones. Ambos coinciden en que, una vez superadas estas primeras pruebas, los nervios disminuyen considerablemente. “Hoy es el peor día. Cuando te quitas el primero, te relajas mucho más”.

Miguel Lázaro Pérez. Prueba extraordinaria de la PAU (Entrevistas) / Victor Garrido / LZA

Los dos opinan, además, que la PAU tiene peor fama de la que realmente merece. “La pintan peor de lo que es”, concluyen.

Marcos Ramos y Miriam Cornejo son otros de los estudiantes que han acudido directamente a la convocatoria extraordinaria sin pasar por la anterior. Consideran que presentarse ahora les ha facilitado el estudio. “Yo creo que resulta más fácil ir a la extraordinaria porque puedes descartar más”, explica Marcos.

Marcos Ramos. Prueba extraordinaria de la PAU (Entrevistas) / Victor Garrido

Él opina que, en realidad, nunca se sabe lo que va a caer en el examen. Sin embargo, Miriam considera que no suelen repetirse las preguntas entre una y otra convocatoria. También cuenta que ha tenido suerte: “Justo entraron los dos que había estudiado”, dice sobre el examen de Lengua Castellana y Literatura II.

Los nervios tampoco les han jugado una mala pasada. “Hay menos gente que en la ordinaria. Yo me esperaba que iba a haber más gente, pero al ser menos, estás más tranquilo”, comenta Marcos.

Miriam, por su parte, no estaba tan relajada. “He venido media hora antes y he estado dando vueltas por ahí”. Sin embargo, después de hacer el primer examen, se ha relajado mucho más.

Miriam Cornejo. Prueba extraordinaria de la PAU (Entrevistas) / Victor Garrido

Compaginar las fiestas de San Pedro con el estudio

Algunos, como Marcos, no han tenido problemas para combinar el estudio con las fiestas. Por otro lado, para Laura ha habido “semanas de cero fiesta”. Cuenta que ha estudiado mucho, pero que también se ha tomado algún día de descanso. “La PAU es muy exigente y requiere mucho estudio”, afirma.

Miriam, por su parte, trabaja y estudia al mismo tiempo. “He salido algún día pero, como trabajo, lo que hacía era estudiar por las mañanas y trabajar por las tardes”.

¿Este modelo es mejor que el modelo COVID?

El actual modelo de la PAU, implantado desde el año pasado tras varias convocatorias con el denominado modelo COVID, genera opiniones diversas entre los alumnos.

Laura considera que este tipo de exámenes son más difíciles. “Antes podías hacer los ejercicios que tú querías porque había mucha optatividad y la nota de corte subió muchísimo. Ahora nos obligan a estudiar mucho más”. Cree que ahora hay que esforzarse más que hace unos años. “La clave es ser constante”, aconseja.

Por el contrario, Miriam y Marcos prefieren este modelo. Explican que este tipo de exámenes consisten más en razonar que en memorizar y consideran que eso les será más útil de cara al futuro. “Se valora más cómo están escritas las cosas, no solo el contenido”, señala Miriam. “Antes había más opciones para elegir, pero este modelo me parece más fácil porque es más de razonar”, añade Marcos.

Prueba extraordinaria de la PAU 2026 / Victor Garrido

El punto de vista de los profesores

Los profesores Eduardo Martín Rodríguez y Carmen García González, ambos del IES María de Molina y correctores de la PAU desde hace varios años, tienen opiniones diversas en cuanto a la modificación del modelo de la PAU.

Eduardo cree que el nuevo modelo ayuda a distinguir mejor el nivel de los alumnos. “Cuanto más difícil sea, mejor diferencia quién merece acceder a las carreras con notas más altas”, señala. Carmen, sin embargo, considera que, aunque es positivo que ahora todos los bloques del temario sean obligatorios, no reduciría todavía más la optatividad. “Es una prueba de un solo día y los nervios influyen mucho”, explica.

Respecto a la idea de que la convocatoria extraordinaria suele ser más sencilla, ambos están en desacuerdo. Explican que los modelos de examen se preparan con antelación y después se sortean para la convocatoria ordinaria y la extraordinaria, por lo que, en principio, ambos tienen el mismo nivel de dificultad. “Si uno parece más fácil es por azar, no porque esté pensado así”, aclaran.

Lo que sí observan es que las notas de la convocatoria extraordinaria suelen ser más bajas que las de junio. Además, Eduardo percibe que, al menos en Química, la asignatura que él imparte, la nota media ha ido descendiendo en los últimos años. Carmen, por su parte, no ha observado un cambio importante en el nivel del alumnado, aunque reconoce que la reducción de la optatividad ha hecho la prueba más exigente.