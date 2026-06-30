El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: "Es mucho dinero"

El empresario acusado de explotar y maltratar a migrantes captados en Marruecos ha rechazado indemnizar con 8.513 euros a dos de ellos, cantidad de la que se han restado los 1.800 euros que percibió cada uno en los siete meses que permanecieron contratados como peones agrícolas antes de que decidieran irse "por trato denigrante", una causa de rescisión de contrato que viene recogido en el Estatuto del Trabajador tipificada como despido improcedente.

El acto de conciliación previsto para esta mañana no llegó a buen puerto porque el titular de la sociedad limitada del sector agrario consideró elevada la cuantía que cada trabajador, los 8.513 euros, que se corresponden con el salario que les adeuda de acuerdo con los 1.381,33 euros al mes pactados en el país de origen, donde aseguran que han tenido que pagar 16.000 euros cada uno a la persona que les capta para trabajar en Zamora, dinero con el que se les entrega el pasaje del viaje y un contrato con el que obtienen el visado de trabajo para entrar en España de forma regular.

Temor por la pérdida del visado de trabajo

La abogada que representa a estos dos jóvenes hermanos llegados de Marruecos en octubre de 2025 fue la que les empujó a abandonar el puesto de trabajo, la nave de Toro en la que vivían hacinados con otros migrantes, "en condiciones infrahumanas y bajo un trato vejatorio, amenazas, coacciones, agresiones e insultos", a lo que se sumaba el impago de nóminas. "Les dije que no podían seguir viviendo así y les convencí para que se fueran", explica la letrada, lo que no fue nada fácil porque "ellos tenían miedo de perder su visado de trabajo", un temor infundado, puesto que existe una razón de peso para abandonar la empresa.

Sin noticias de Inspección de Trabajo

La letrada zamorana ya presentó en mayo denuncia a la Inspección de Trabajo sin que por el momento se le haya comunicado la apertura de ningún expediente de investigación a la empresa previa a la sanción que se estime oportuna. Del mismo modo, ha acudido al Tribunal de Instancia para denunciar las "condiciones indignas" en las que sobrevivían sus dos clientes, delito penal al que suma las acusaciones de vulnerar los derechos de los trabajadores, denuncias que seguirán su curso por vía penal y por vía de la sección de lo Social de Zamora. Alude en su denuncia a "posible imposición de condiciones laborales perjudiciales, abuso de situación de necesidad, falta de alta o alta tardía, impagos y sometimiento a condiciones laborales contrarias a la dignidad".

Los empleados declararon que no percibieron salarios porque el encargado de la empresa les indicaba que "restaba el alquiler, el transporte de ida y vuelta" de Toro a las fincas limítrofes donde realizaban la jornada cada día, "la luz, el agua y la comida". Las cuentas salían siempre a favor de la empresa.

La denuncia penal incluye delitos de amenazas o coacciones, "si se acredita que los denunciantes fueron presionados mediante advertencias relacionadas con su situación administrativa o permanencia en España" para mantenerles bajo control y en un régimen de terror.