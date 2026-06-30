El día de esta semana en el que los termómetros marcarán 40 grados en Zamora
El ascenso térmico será progresivo pero contundente
El verano ya no avisa: se instala de lleno en Zamora, que ya tiene fecha para mirar de frente a los temidos 40 grados de temperatura. Tras varios días de calor intenso, cielos despejados y temperaturas plenamente veraniegas, la previsión apunta a que la ciudad alcanzará esa barrera el domingo 5 de julio, en una jornada que confirma la entrada del verano con toda su fuerza.
El ascenso térmico será progresivo pero contundente. Este martes los termómetros ya marcarán valores muy altos, con una máxima prevista de 37 grados y un ambiente seco, soleado y sin probabilidad de lluvia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
El miércoles y el jueves ofrecerán una pequeña tregua relativa, con máximas de 33 grados, aunque seguirán siendo jornadas calurosas y estables.
A partir del viernes... busca la sombra
El calor volverá a apretar con más fuerza a partir del viernes, cuando Zamora alcanzará de nuevo los 37 grados. El sábado el mercurio subirá otro escalón hasta los 39 grados, antesala de un domingo sofocante en el que se espera la temperatura más alta de la serie: 40 grados de máxima y una mínima de 22, lo que anticipa también una noche especialmente cálida.
La lluvia, además, queda prácticamente fuera del mapa. La previsión marca un 0% de probabilidad de precipitación durante casi toda la semana, salvo un ligero 10% el domingo. El dominio del sol será absoluto y la sensación térmica puede resultar especialmente dura en las horas centrales del día.
Zamora entra así en una fase de calor intenso, con el domingo como jornada clave. Será el día en el que la ciudad alcanzará los 40 grados, una cifra que obliga a extremar la precaución: evitar esfuerzos al sol, hidratarse con frecuencia, buscar sombra y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.
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