Desalojo en Olivares durante los fuegos artificiales para despedir San Pedro en Zamora
Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos: no ha habido daños personales
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A. O.
Los zamoranos que anoche escogieron la zona de los jardines de Olivares para ver los fuegos artificiales que ponen fin a las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora tuiveron que ser desalojados por la Policía Municipal. Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos. No hubo que lamentar daños personales.
Por lo demás, el espectáculo de fin de fiesta transcurrió con normalidad para despedir a San Pedro hasta 2027. Los cohetes fueron lanzados, como es habitual cada año, desde la playa de Los Pelambres.
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