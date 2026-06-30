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Desalojo en Olivares durante los fuegos artificiales para despedir San Pedro en Zamora

Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos: no ha habido daños personales

Los bomberos intervienen en Olivares durante los fuegos artificiales.

Los bomberos intervienen en Olivares durante los fuegos artificiales. / Cedida

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A. O.

Los zamoranos que anoche escogieron la zona de los jardines de Olivares para ver los fuegos artificiales que ponen fin a las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora tuiveron que ser desalojados por la Policía Municipal. Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos. No hubo que lamentar daños personales.

Los Bomberos, en Olivares durante los fuegos artificiales.

Los Bomberos, en Olivares durante los fuegos artificiales. / Cedida

Por lo demás, el espectáculo de fin de fiesta transcurrió con normalidad para despedir a San Pedro hasta 2027. Los cohetes fueron lanzados, como es habitual cada año, desde la playa de Los Pelambres.

¿Viste anoche los fuegos artificiales en Zamora? Adiós a San Pedro 2026

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T. S.

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