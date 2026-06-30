Desalojo en Olivares durante los fuegos artificiales para despedir San Pedro en Zamora

Los zamoranos que anoche escogieron la zona de los jardines de Olivares para ver los fuegos artificiales que ponen fin a las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora tuiveron que ser desalojados por la Policía Municipal. Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos. No hubo que lamentar daños personales.

Los Bomberos, en Olivares durante los fuegos artificiales. / Cedida

Por lo demás, el espectáculo de fin de fiesta transcurrió con normalidad para despedir a San Pedro hasta 2027. Los cohetes fueron lanzados, como es habitual cada año, desde la playa de Los Pelambres.