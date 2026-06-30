La comunidad venezolana en Zamora advierte: "La ayuda no está llegando"

Brigadas de emergencia paralizadas, víveres que no consiguen entrar en el país y toda una tromba de ayuda humanitaria a expensas de decisiones gubernamentales que llegan a cuentagotas y con miedo. Esa es la denuncia que la comunidad venezolana en Zamora hace de la situación en el país tras el terremoto registrado hace exactamente una semana. Un grupo numeroso de ellos, familiares de quienes hoy todavía sufren las consecuencias del seísmo, se concentró este martes en el parque de la Marina para mostrar su solidaridad con los afectados por este dramático suceso que ha sacudido los cimientos de una comunidad internacional volcada con los hermanos transoceánicos. Un grito, en definitiva, para que al otro lado del Atlántico puedan escuchar que no están solos.

Betzaida Alaña y Viviani Camacho son dos de las representantes del colectivo venezolano en Zamora, una nutrida comunidad que supera el millar de personas en el conjunto de la provincia. "La gente tiene que acordarse de que estamos en Venezuela y que, aunque lo más importante que uno tiene es la vida, en realidad aquí lo material tampoco se recupera", expresa la primera. De acuerdo con su testimonio, un residente del país latinoamericano "debería vivir tres vidas" para volver a tener una casa si ha tenido la mala fortuna de haberla perdido durante el terremoto. "Y eso le ha pasado a un montón de gente allá", reconoce.

Camacho, por su parte, reconoce la dificultad que supone a nivel psicológico mantener la calma en estas circunstancias. "Queremos estar bien porque tenemos el cuerpo acá y la mente allá, pero la situación es bastante complicada", indica. "Todos conocemos gente que lo está pasando mal; tengo un amigo que perdió a su familia completa, estaban en su apartamento y quedaron bajo los escombros, es insoportable", relata.

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Los problemas, sin embargo, no terminan con la tragedia, sino que también se reproducen con la ayuda, de acuerdo con el testimonio de estas mujeres. "No se pueden imaginar lo que está ocurriendo; la ayuda humanitaria no está llegando porque hay muchos intereses ocultos por medio que se encargan de que no entre", advierten. "Al gobierno no le interesa que nadie entre en Venezuela porque están asustados. Lo que piensan es que, como se llevaron al otro, ahora va a venir cualquiera disfrazado de brigadista y se los van a llevar a ellos también; eso es lo que está pasando", advierten.